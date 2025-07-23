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Регион
23 июля, 18:56

Новгородскому министру культуры «влетело» за скандальное шоу IOWA

Министр культуры Новгородской области получила представление после концерта IOWA

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / katya_iowa

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / katya_iowa

Прокуратура Новгородской области выразила своё недовольство действиями регионального Минкульта в связи с организацией концерта группы IOWA. В День защиты детей солистка группы Екатерина Иванчикова вышла на сцену в костюме, напоминающем половой орган. Некоторые зрители посчитали это неприемлемым.

Как сообщает ТАСС, прокуратура усмотрела нарушения в исполнении полномочий по обеспечению информационной безопасности детей. Хотя в других регионах страны на афишах концертов группы указывались возрастные ограничения, в Великом Новгороде эти рекомендации были проигнорированы, что вызвало недовольство местных жителей.

Сотрудники театрально-концертного агентства, организовавшие мероприятие, допустили серьёзные упущения в части соблюдения требований законодательства о защите детской аудитории от потенциально вредной информации. Это обстоятельство было зафиксировано проверочной комиссией прокуратуры, которая подготовила документ с рекомендациями о мерах административного реагирования в адрес министра культуры и туризма региона Юлии Тимофеевой.

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Полина Никифорова
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