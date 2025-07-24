Венгрия категорически исключила участие в военной помощи Украине

Будапешт не намерен предоставлять вооружение Киеву и исключает любую форму вовлечения в боевые действия. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия — страна, которая никогда не поставляла оружие Украине, и мы не будем поставлять Украине оружие в будущем», — заявил Сийярто ТАСС.

Он подчеркнул, что Правительство Венгрии остаётся приверженным курсу невмешательства и не допустит втягивания страны в военный конфликт. По словам Сийярто, пока нынешний кабинет министров находится у власти, Будапешт будет придерживаться позиции нейтралитета.

Министр также сообщил, что Венгрия не собирается выделять средства на программы, связанные с поставками оружия Киеву. Кроме того, страна не участвует в механизмах поддержки Украины, организованных государствами — членами НАТО.