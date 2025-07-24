Венгрия категорически исключила участие в военной помощи Украине
Сийярто: Венгрия никогда не поставляла Украине оружие и не будет
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Будапешт не намерен предоставлять вооружение Киеву и исключает любую форму вовлечения в боевые действия. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Венгрия — страна, которая никогда не поставляла оружие Украине, и мы не будем поставлять Украине оружие в будущем», — заявил Сийярто ТАСС.
Он подчеркнул, что Правительство Венгрии остаётся приверженным курсу невмешательства и не допустит втягивания страны в военный конфликт. По словам Сийярто, пока нынешний кабинет министров находится у власти, Будапешт будет придерживаться позиции нейтралитета.
Министр также сообщил, что Венгрия не собирается выделять средства на программы, связанные с поставками оружия Киеву. Кроме того, страна не участвует в механизмах поддержки Украины, организованных государствами — членами НАТО.
А ранее Сийярто заявил, что глава МИД Польши Радослав Сикорский лишился здравого смысла из-за военной пропаганды. Так он отреагировал на критику венгерского премьера Виктора Орбана со стороны МИД Польши.