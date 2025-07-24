Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

Судебные органы приняли решение о взыскании 155 млн рублей в пользу дочерней компании «Росатома» с голландской Lagerwey Systems, сообщает oilcapital.ru. Причина — поставка неликвидных ветряков для Кочубеевской станции. Несмотря на то, что брак был выявлен уже по истечении гарантийного срока, суд признал обнаруженные дефекты заводским браком. Это может оказать негативное влияние на многолетнее сотрудничество сторон.

Ставропольский край

В Пятигорске задерживается строительство нового здания СКР — строительные компании игнорируют уже седьмой тендер. Все прежние – также не привлекли внимание ни одного девелопера, передает newstracker.ru. Причиной называют масштаб проекта и стартовую цену.

Республика Удмуртия

В Удмуртии жительница Селтов спасла родственников из пожара, рискуя жизнью. Очаг возгорания находился на веранде, причиной возникновения пожара стала забытая на плите кастрюля, информирует udm-info.ru. Заметившая огонь женщина успела вывести через окно маломобильную мать и двух внучек, но получила ожоги.

Ростовская область

Результатом ночной атаки БПЛА 23 июля стали многочисленные разрушения. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ущерб был нанесен сразу нескольким территориям региона – сообщается о повреждении объектов в Шахтах, Новочеркасске, а также в Мясниковском и Родионово-Несветайском районах. В Новочеркасске были ранены три человека, информирует издание rostovgazeta.ru. Обломки беспилотников вызвали возгорания и повредили автомобили и дома.

Республика Татарстан

Запуск первого участка второй линии казанского метро решили отложить минимум до 2028 года. Об этом стало известно из сообщения замминистра строительства Республики Ильшата Гимаева, передает inkazan.ru. Он отметил, что сроки могут быть сокращены при условии увеличения финансирования.

Волгоградская область

Мошенники массово звонят жителям Волгограда под видом сотрудников маркетплейсов и курьерских служб, сообщают novostivolgograda.ru. Злоумышленники убеждают потенциальных потерпевших, что заказ уже оплачен, и запрашивают удобное время получения. Если человек отвечает, что ничего не заказывал, нарушители ссылаются на ошибку или подарок от имени другого человека. Далее на телефон жертвы поступает СМС-код, якобы для подтверждения личности. Этот код мошенники используют для входа в личный кабинет или проведения операций с банковскими счетами.

Нижегородская область

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о состоянии дома №6 в переулке Мотальном Нижнего Новгорода. Местные жители сообщают, что дом разрушается и требует ремонта. По информации «Народного фронта», ремонт в здании не проводился 45 лет. С потолка в подъезде падает штукатурка, общие туалеты разрушены, отмечается износ коммуникаций. При этом объект признан ОКН регионального значения. Тем не менее, его обновление не запланировано, пишет newsnn.ru.

Свердловская область

Глава СКР взял под контроль дело о пострадавшем в метро Екатеринбурга ребенке. Сообщается, что во вторник, 22 июля, машинист поезда начал движение, не дождавшись выхода и входа всех пассажиров. В этот момент в закрывающиеся двери попала трехлетняя девочка и получила травмы, передает tagilcity.ru.

Оренбургская область

В Оренбуржье в селе Рыбкино произошло возгорание в частном жилом доме, полном детей. В этот день в гости к многодетной семье пришла знакомая женщина. Она не смогла выбраться из огня во время пожара и погибла. До прибытия пожарно-спасательных служб из дома самостоятельно выбрались девять человек, семеро из которых – дети, пишет 56orb.ru.

Тюменская область

Подросток из Тюмени погиб от удара электротоком в Свердловской области. Мальчик взобрался на козырек трансформаторной будки и взялся рукой за токопроводящую деталь. От полученной электротравмы ребенок скончался на месте на глазах своей подруги. Прибывшие медики уже не могли ничем помочь пострадавшему, сообщает nashgorod.ru.

Омская область

В Омске не утихает конфликт вокруг планов установить памятник Феликсу Дзержинскому. По информации gorod55.ru, 22 июля казаки-общественники организовали круглый стол. На мероприятии они сообщили о готовности добиваться отзыва полномочий у депутатов Горсовета, поддержавших инициативу населения, и направили вторую петицию президенту, обвиняя Дзержинского в «русофобии» и «красном терроре», а также критикуя наследие Советского Союза.

Карелия

Житель карельской Кондопоги зарубил топором женщину средь бела дня. Трагедия случилась на улице Пролетарская, 10а. Пострадавшая была доставлена в реанимацию стационара. Несмотря на усилия медиков, она скончалась.Местные жители сообщают, что виновник гибели женщины скрылся с места происшествия и пока не задержан, передает karelinform.ru.

Приморский край

В Приморье опубликовали статистику по укусам змей. По данным vostokmedia.com, в течение сезона врачи фиксируют до 500 таких травм. Самым опасным эксперты считают тигрового ужа. Хотя эта змея может представлять реальную опасность, во врачебной практике известен лишь один случай гибели человека от ее укуса.

Башкирия

В Башкирии 16-летний подросток из Октябрьского стал участником уголовного производства. Известно, что молодой человек открыл стрельбу из пневматического пистолета в присутствии детей. Об этом пишет mkset.ru. Сообщается, что юноша выстрелил в воздух, пытаясь распугать шумящих под окнами ребят.

Краснодарский край

Стоимость клубники в Краснодарском крае за год выросла более чем на треть, достигнув 377 рублей за килограмм, информирует kubanpress.ru. Резкое повышение цен специалисты объясняют неблагоприятной весной, удорожанием удобрений и топлива, а также высоким спросом. Персики и абрикосы выросли в цене на 5%, а черешня, напротив, подешевела – на 4%.

Новосибирск

Следствием закрытия полигона в Искитиме стала масштабная экологическая катастрофа: реликтовый лес превращается в свалку, пишет atas.info. В результате прекращения работы мусорного полигона в Искитиме реликтовый Караканский бор и особо охраняемая территория стремительно заполняются всевозможными отходами. Экологи бьют тревогу: организованного вывоза мусора не наблюдается, при этом ближайший полигон в Бердске уже переполнен.

Челябинская область

В Красноармейском районе Челябинской области инспекторы ДПС Артур Хасаншин и Илья Карнаух оказали помощь беременной. Сообщается, что у жительницы Курганской области в дороге начались роды. По информации kursdela.biz, сначала инспекторы сопровождали авто с будущими родителями. Затем состояние роженицы ухудшилось. С учетом сложной дорожной ситуации лейтенанты пересадили ее в патрульную машину и со включенными спецсигналами оперативно доставили в областной перинатальный центр.

ХМАО

У блогера из Сургута Амирхана Магомедова изъяли экзотического питомца — львенка Хариссу. Суд оштрафовал мужчину на 2500 рублей и признал содержание хищника незаконным. Как сообщает муксун.fm, полиция не нашла оснований для открытия уголовного производства, но Росприроднадзор добился административного наказания за причинение вреда редкому животному. Сам блогер на судебном заседании отсутствовал.

Хакасия

В Хакасии по причине проливных дождей участились случаи затопления автомобилей. Но компенсация по страховкам доступна не каждому. Если вода попала в работающий двигатель (гидроудар), выплата будет зависеть от условий договора КАСКО. По данным newkhakasiya.online, ущерб от стихийных бедствий, в том числе от подтопления, как правило, покрывается. Однако проезд через глубокие лужи, приведший к гидроудару, может попадать в перечень исключений.

Приморский край

По завершении затяжных дождей Приморье охватит аномальная жара, сообщает zr.media. В регионе ожидается жара до 40 градусов. При этом осадков и ветра синоптики не обещают. В областном центре температура приблизится к отметке в 32 градуса.

Красноярский край

Соседи избили возможного виновника возгорания, которое произошло в одной из многоэтажек Красноярска, пишет prmira.ru. Пожар случился в квартире на четвертом этаже. Жители многоквартирного дома убеждены, что владелец жилплощади виновен в ЧП. Об обращении избитого гражданина в полицию не сообщается.

Белгородская область

В белгородской рыбе обнаружили ленточных червей. По информации bel.ru, гельминты были найдены в пробах карпа. В образцах выявлены живые личинки ботриоцефалов (лентецов) — паразитов, вызывающих ботриоцефалез. Для профилактики инфекции проводится дезинфекция дна прудов, а зараженная рыба подвергается обработке спецсредствами.

Пермский край