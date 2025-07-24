Этим летом около 10 тыс. москвичей начали переселение по реновации В районе Черёмушки в программу реновации включили 119 домов. В новые квартиры должны переехать ориентировочно 24,4 тысячи человек. 24 июля, 18:01 Москвичей переселяют в новые дома по программе реновации. Обложка © Сайт мэра Москвы / В. Новикова

Темпы реализации программы реновации постепенно растут. Летом 2025 года к переселению одновременно приступили около 10 тысяч москвичей. А всего с начала реализации программы в новые квартиры переехали или находятся в процессе переезда порядка 220 тысяч жителей Москвы. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Когда-то застройка Москвы пятиэтажными домами начиналась с Черёмушек. И сейчас здесь предстоит выполнить большой объём работ — расселить 119 домов. Уже введено и передано под заселение шесть новостроек, в работе находится ещё 15. Один из жилых комплексов, переданных под заселение летом, находится на улице Гарибальди. Он расположен недалеко от станции метро «Новые Черёмушки». Рядом Воронцовский парк, школы, детские сады, поликлиники, магазины, спортивные клубы и кафе. Квартиры — с улучшенной отделкой. Есть оборудованные для проживания людей с инвалидностью: увеличена ширина коридоров и дверных проёмов, предусмотрены специальные поручни.

Помимо программы реновации, в 2025 году в Черёмушках реализуют большой проект благоустройства Профсоюзной улицы. Кроме того, обновят улицу Академика Полякова и около 30 дворов.

Фото © Сайт мэра Москвы / В. Новикова

Жилой комплекс на улице Гарибальди

Четырёхсекционный жилой комплекс на улице Гарибальди (дом 17а) возвели по индивидуальному проекту. Он состоит из двух корпусов переменной этажности — от 7 до 25 этажей. Во внешней отделке использовали плитку бежевого, оранжевого и серого цвета. В доме застеклили лоджии и балконы, на фасадах установили короба для кондиционеров. Входные группы оформили витражным остеклением.

Новостройка расположена недалеко от станции метро «Новые Черёмушки». Рядом находятся Воронцовский парк, школы, детские сады, поликлиники, магазины, спортивные клубы и заведения общепита.

В доме 354 квартиры общей площадью 20,8 тысячи квадратных метров. Улучшенную отделку жилплощади, а также мест общего пользования выполнили в соответствии с требованиями московского стандарта реновации.

Дом оснастили автоматизированной системой контроля и учёта потребления энергоресурсов. Это позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию и размеры коммунальных платежей.

Три квартиры оборудовали для проживания людей с инвалидностью: в них увеличили ширину коридоров и дверных проёмов, разместили специальные поручни.

В доме создали безбарьерную среду для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. В вестибюлях жилой части разместили технические помещения, почтовые ящики, комнаты консьержей, а также помещения для хранения колясок и велосипедов.

На нежилом первом этаже предусмотрели помещения под объекты торговли и сферы услуг.

Рядом с жилым комплексом обустроили детскую и спортивную площадки, а также пространство для отдыха.

В июле 2025 года в новостройке на улице Гарибальди к поэтапному осмотру квартир приступили 322 семьи — 942 жителя четырёх домов на той же улице (дома 27, корпусов 2 и 3, дома 29, корпуса 1, и дома 31, корпуса 2).

Фото © Сайт мэра Москвы / В. Новикова

Программа реновации в Черёмушках

В районе Черёмушки в программу реновации включили 119 домов. В новые квартиры должны переехать ориентировочно 24,4 тысячи человек.

Уже переселились или находятся в процессе переезда более 1,8 тысячи человек из 13 домов.

История реновации в Москве

Программа реновации жилищного фонда в городе Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В неё включено 5176 домов — это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает примерно миллион жителей.

Для реализации программы реновации уже ввели в эксплуатацию 6,2 миллиона квадратных метров жилья. Это позволит расселить свыше 1,3 тысячи старых домов. Ведётся проектирование и строительство около 10,5 миллиона квадратных метров жилья.

С момента запуска программы реновации закончено либо идёт переселение около 220 тысяч горожан. В семи районах Москвы — Раменках, Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе — действующая программа реновации полностью завершена.

Авторы Валерия Мишина