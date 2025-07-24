На краю цифрового апокалипсиса: АСТ выпускает второй роман Маргариты Симоньян

Издательство АСТ готовит к выпуску роман журналиста и медиаменеджера Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Это вторая книга автора. Её предыдущий сборник рассказов «Водоворот» был опубликован тиражом 20 тысяч экземпляров.

Продажи новой книги стартовали с предзаказов: за первую неделю оформлено около 10 тысяч заявок. Первый тираж составил 45 тысяч экземпляров.

Произведение сочетает элементы фантастики, приключений и антиутопии. В центре сюжета — религиозные и философские мотивы, переосмысленные в контексте цифровой эпохи. Автор описывает мир будущего, в котором после глобальной катастрофы установлена система полного контроля — от обязательной чипизации до запрета понятий «Бог» и «человек».

«Жанр мне сложно определить. Это и утопия, и антиутопия, и приключения, и фантастика, и немного мелодрамы, куда без неё. Вот вы прочитайте — и определите», — отметила Симоньян.

Сюжет развивается в двух временных линиях. Первая — библейская: ученик по имени Прохор записывает откровение Иоанна. Вторая — футуристическая: после ядерного конфликта человечество преобразовано в технически воспроизводимую массу, управляемую цифровым интеллектом.

Главный персонаж — учёный Альфа Омега — обнаруживает в себе способность, не поддающуюся алгоритмам. Его поступки вступают в противоречие с действующим порядком, построенным на полном подчинении вычислительной системе.

Как отмечается в пресс-релизе, книга главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT продолжает традицию великих антиутопий — «1984» Джорджа Оруэлла, «Мы» Евгения Замятина, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Однако в отличие от них даёт надежду: спасение возможно, если ты способен верить.