Тренд на корейскую музыку перекинулся с зумеров на миллениалов Москвичи стали чаще интересоваться корейской культурой и жанром K-pop: за первое полугодие 2025 года трафик на тематические музыкальные сайты вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. 25 июля, 13:25 Растёт популярность корейской музыки у российской молодёжи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sam the Leigh

Сайты с новостями о K-pop-группах продемонстрировали интенсивный рост трафика — 15% за год. Пиковый интерес пришёлся на январь (+81%). Такой всплеск может быть связан с активностью в индустрии: сразу несколько популярных артистов этого жанра выпустили новые релизы и анонсировали турне. Таковы результаты исследования МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

На сайты корейских групп чаще заходят пользователи 25–34 (27%) и 35–44 лет (26%), далее следует молодёжь 18–24 лет (24%). Примечательно, что москвичи 45+ следят за новостями корейской музыки больше подростков — 11% против 9%.

Наплыв пользователей на сайты магазинов, продающих официальную атрибутику корейских артистов, фиксировался в мае и июне — на 12% и 15% соответственно. В апреле почти на треть вырос интерес к ресурсам, посвящённым языку и культуре Кореи (+31%) в целом.

Авторы Валерия Мишина