География столичного туризма меняется. Что интересует путешественников Помимо популярных достопримечательностей, расположенных в центре, туристы часто выбирают для визитов ВДНХ и парк «Останкино». 25 июля, 15:01 Меняется география туризма в Москве. Обложка © mos.ru

В 2024 году каждый второй турист посетил Южный (ЮАО) и Западный (ЗАО) административные округа Москвы, а две трети путешественников побывали в центре города. К таким выводам пришли столичные аналитики, изучив обезличенные данные туристов.

Несмотря на то что 60–70 процентов ключевых достопримечательностей сосредоточены в центре, сценарии поведения туристов в разных округах оказались схожими: везде они проводят сопоставимое количество времени, сочетая осмотр объектов днём и ночёвки в отелях и в жилых кварталах.

Днём туристы посещают в основном три категории объектов. Лидерами стали торгово-развлекательные комплексы и точки общественного питания, а также парковые зоны — в них отдыхают семь из 10 путешественников. Не забывают гости и о культурных объектах (даже без учёта таких памятников истории, как Кремль и Красная площадь). Помимо центральных достопримечательностей туристы часто выбирают для визитов ВДНХ и парк «Останкино», расположенные в Северо-Восточном административном округе. В прошлом году каждый второй гость столицы побывал в ЮАО и ЗАО, где среди наиболее популярных мест — музей-заповедник «Царицыно» на юге и парк Победы на западе.

Центральный административный округ сохраняет статус главного городского туристического кластера. На знакомство с его достопримечательностями и ключевыми объектами туристы тратят 64 процента проведённого там времени, а чуть более 30 процентов — на ночёвки в гостиницах и апартаментах. При этом в других округах гости столицы примерно так же распределяют своё время, что говорит о схожем интересе путешественников к культурным и другим объектам в разных округах.

Для города очень важно равномерное распределение туристического потока. Это позволяет снижать нагрузку на транспортную инфраструктуру центра, повышать комфорт для жителей и развивать экономику всех районов. Помогает этому появление новых привлекательных объектов: парков, гостиниц, культурных пространств. В столице развиваются парковые зоны, открываются новые отели, проходят яркие фестивали — такой подход позволяет раскрывать потенциал каждого района.

Авторы Валерия Мишина