Лицом не вышел: Журналист Максимов вспомнил, как его уволили «с интересной формулировкой»

Российский журналист и писатель Андрей Максимов рассказал, как его уволили из телевизионного проекта по причине несоответствия внешним стандартам. О любопытном эпизоде из своей юности он поведал YouTube-проекту Sheinkin40.

В советские времена Максимов был ведущим передачи, где собеседниками выступали молодые представители культурной сферы. Однажды руководство попросило журналиста покинуть рабочее место под нестандартным предлогом.

«Меня выгнали, а это была советская власть, с очень интересной формулировкой. Мне сказали: «Вы не можете вести эту программу, потому что ваше лицо не близко русскому народу», — объяснил он.