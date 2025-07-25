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Регион
25 июля, 16:11

Лицом не вышел: Журналист Максимов вспомнил, как его уволили «с интересной формулировкой»

Журналист Максимов рассказал, что его уволили с телевидения из-за внешности

Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Российский журналист и писатель Андрей Максимов рассказал, как его уволили из телевизионного проекта по причине несоответствия внешним стандартам. О любопытном эпизоде из своей юности он поведал YouTube-проекту Sheinkin40.

В советские времена Максимов был ведущим передачи, где собеседниками выступали молодые представители культурной сферы. Однажды руководство попросило журналиста покинуть рабочее место под нестандартным предлогом.

«Меня выгнали, а это была советская власть, с очень интересной формулировкой. Мне сказали: «Вы не можете вести эту программу, потому что ваше лицо не близко русскому народу», — объяснил он.

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Ранее сообщалось, что сотрудница Министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая была освобождена от занимаемой должности. Причиной увольнения стало её резонансное заявление о ненужности нищих российских туристов.

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Ольга Сливченко
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