Жители Ставрополя сообщили о взрывах в небе над городом
SHOT: Жители Ставрополя сообщили о взрывах, работает ПВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko
Жители Ставрополя сообщили о звуках взрывов в небе над городом. Как сообщает SHOT, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО), сбито несколько целей.
Взрывы над Ставрополем. Видео © SHOT
По словам очевидцев, они проснулись около 5 утра от нескольких громких взрывов в небе над городом. Ранее на территории региона объявили беспилотную опасность.