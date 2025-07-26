Жители Ставрополя сообщили о взрывах в небе над городом

Жители Ставрополя сообщили о звуках взрывов в небе над городом. Как сообщает SHOT, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО), сбито несколько целей.

По словам очевидцев, они проснулись около 5 утра от нескольких громких взрывов в небе над городом. Ранее на территории региона объявили беспилотную опасность.