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Регион
26 июля, 03:23

Жители Ставрополя сообщили о взрывах в небе над городом

SHOT: Жители Ставрополя сообщили о взрывах, работает ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Жители Ставрополя сообщили о звуках взрывов в небе над городом. Как сообщает SHOT, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО), сбито несколько целей.

Взрывы над Ставрополем. Видео © SHOT

По словам очевидцев, они проснулись около 5 утра от нескольких громких взрывов в небе над городом. Ранее на территории региона объявили беспилотную опасность.

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Никита Никонов
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