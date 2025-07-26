Легендарный трамвай «Аннушка» изменил маршрут

Маршрут легендарного трамвая «Аннушка», запущенного в 1911 году, изменился — теперь он следует от станции метро «Чистые пруды» через «Павелецкую» и «Пролетарскую» до станции Калитники, входящей во второй Московский центральный диаметр (МЦД-2).

Обновлённая трамвайная линия у Павелецкого вокзала функционирует уже пять лет. За это время её услугами воспользовались более 107 миллионов пассажиров. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале, в ходе реконструкции пути были перенесены ближе к зданию вокзала, а также организован новый поворот в направлении станции метро «Пролетарская».

«В рамках комплексного благоустройства Новокузнецкой улицы на трамвайных остановках были оборудованы приподнятые посадочные платформы, удобные для маломобильных пассажиров», — добавил столичный градоначальник.

Сегодня по этой линии курсируют трамваи маршрутов А, № 3, 38 и 39, соединяющие 15 районов столицы. Благодаря этому пассажиры получили дополнительные варианты проезда в центр, что позволило снизить нагрузку на станции «Павелецкая» Кольцевой и Замоскворецкой линий метрополитена. Также жители южных районов, пользующиеся Серпуховско-Тимирязевской линией, могут пересаживаться на трамвай возле станции «Тульская».

Модернизация трамвайной инфраструктуры стала значимым этапом в развитии городского транспорта. Популярность этого вида перевозок продолжает расти: с начала 2025 года количество поездок превысило 100 миллионов, что на 11% больше, чем за тот же период прошлого года.

В прошлом году в Москве было обновлено более 15 километров трамвайных путей, включая восстановленную линию на улице Сергия Радонежского, которая связала пути на бульваре Энтузиастов и Андроньевской площади. В ближайшее время планируется ввод ещё двух участков: трамвайное движение возобновится на Трифоновской улице после 30-летнего перерыва. Кроме того, будет запущен маршрут от улицы Образцова до Рижской площади.

Ещё одна линия, строительство которой ведётся на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, соединит Комсомольскую площадь и Чистопрудный бульвар. Благодаря этому диаметральные маршруты пройдут через центр столицы. В результате жители и гости города смогут без остановок проехать от Сокольников до Павелецкого вокзала и станции метро «Новокузнецкая».

Подавляющее большинство трамвайных вагонов, курсирующих по столице, — последнего поколения. Средний возраст подвижного состава не превышает шести лет, что является лучшим показателем не только среди российских городов, но и среди всех мегаполисов мира.