Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне

В понедельник, 28 июля, в 09:30 по местному времени (03:30 мск) в Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы. В аэропорту столицы КНДР прибывших торжественно встречали.

Российской делегации, которую возглавлял глава Минприроды Александр Козлов, а также экипажу самолёта были вручены цветы. Козлов является главой с российской стороны в межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР.

Перелёт был осуществлён на Boeing 777-200ER, рассчитанном на 440 пассажиров. Самолёт вылетел из Шереметьево в 19:30 мск в воскресенье. Время в пути составило около восьми часов. Во время полёта объявления делались на двух языках — русском и корейском.

Обратный рейс из Пхеньяна в Москву запланирован на 29 июля в 09:00 по местному времени (03:00 мск). Козлов подчеркнул, что запуск данного рейса является важным этапом в сотрудничестве между двумя странами

В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind разрешение на полёты в КНДР. Продажа билетов из Москвы в Пхеньян стартовали 18 июля, цены начинались от 44,7 тыс. рублей.