Слепой ветеран, инопланетянин и ковбой: ТОП-5 ремейков, уделавших оригиналы История кино знает примеры, когда вторичная адаптация не просто повторила сюжет, а переписала каноны жанра. Гениальный ремейк — не слепое подражание, а смелость перекроить первоисточник, вдохнув в него новую жизнь. Узнайте о таких фильмах из обзора Life.ru 3 августа, 05:01 Оригинал — это не всегда лучше. 5 ремейков, ставших легендами. Фото © Кадр из фильма «За пригоршню долларов»,«Запах женщины»,«В джазе только девушки»,«Великолепная семерка» / Kinopoisk

1. «В джазе только девушки» (1959)

Рейтинги «Кинопоиска»: 8,4 / IMDb: 8,2

Жанры: мелодрама, комедия, криминал, музыка

Страна: США

Режиссёр: Билли Уайлдер

В главных ролях: Мэрилин Монро, Тони Кёртис, Джек Леммон, Джордж Рафт, Пэт О’Брайен и другие

Фото © Кадр из фильма «В джазе только девушки», режиссёр Билли Уайлдер, сценарист Билли Уайлдер и др. / Kinopoisk

Фильм Билли Уайлдера «Некоторые любят погорячее» (1959), известный в России как «В джазе только девушки», представляет собой редкий случай, когда ремейк не просто повторил, но и затмил все предыдущие версии истории. Этот кинематографический шедевр доказал, что гениальное исполнение способно превратить знакомый сюжет в культурный феномен. Фильм позаимствовал сюжет у французского первоисточника (1935): Ришар Поттье снял комедию «Фанфары любви» — историю двух безработных музыкантов, переодевающихся в женщин, чтобы играть в женском оркестре. Несмотря на остроумный замысел, фильм остался малозаметным в истории кино. В 1951 году немецкий режиссёр Курт Хоффман практически дословно повторил французскую версию, сохранив название «Фанфары любви». Однако и на этот раз фильм не вызвал интереса у зрителей. В 1959 году Билли Уайлдер и сценарист И.А.Л. Даймонд радикально переосмыслили материал. Они перенесли действие в эпоху чикагских гангстеров 1929 года, добавив криминальную интригу, социальную сатиру на гендерные стереотипы и фирменный чёрный юмор. Именно этот вариант стал каноническим.

Интересные факты:

Актёрский триумф: Джек Леммон и Тони Кёртис создали непревзойдённый дуэт. Их импровизации стали культовыми. Мэрилин Монро, вопреки сложностям на съёмках (47 дублей для фразы «Это я, Душечка»), подарила персонажу харизму, сделавшую роль эталонной.

Гениальные диалоги: финальная реплика «У каждого свои недостатки» (англ. Nobody’s perfect) вошла в топ-50 цитат Американского института кино.

Феномен в СССР: в советском прокате (1966 год) лента собрала 77,9 млн зрителей за два релиза. Название «В джазе только девушки» стало культовым, хотя изначально было заменой «опасному» оригинальному названию.

Признание критики: в 2001 году фильм получил звание «Лучшей американской комедии всех времён» от Американского института кино, обойдя современных конкурентов.

2. «Великолепная семёрка» (1960)

Фото © Кадр из фильма «Великолепная семёрка», режиссёр Джон Стёрджес, сценарист Уильям Робертс / Kinopoisk

Рейтинги «Кинопоиска»: 7,7 / IMDb: 7,7

Жанры: вестерн, боевик

Страна: США

Режиссёр: Джон Стёрджес

В главных ролях: Юл Бриннер, Стив МакКуин, Чарльз Бронсон, Джеймс Коберн, Илай Уоллак и другие

Фильм Джона Стёрджеса «Великолепная семёрка» (1960) стал эталоном культурной адаптации, доказав, что великие истории не знают границ. Первоисточником послужила философская драма Акиры Куросавы «Семь самураев» (1954), где группа воинов защищает крестьян от разбойников. Стёрджес совершил смелый творческий перенос: средневековая Япония превратилась в приграничные земли США и Мексики конца XIX века, где банды терроризировали поселения. Режиссёр также трансформировал мотивы главных героев: самурайский кодекс чести стал кодексом ковбоев, где благородство сочеталось с жаждой искупления прошлых грехов.

Интересные факты:

Поначалу пресса встретила фильм в штыки: The New York Times назвала ленту «бледной, претенциозной и затянутой копией» японского оригинала.

Контраст с мнением зрителей: кассовые сборы ($22 млн при бюджете $2 млн) и 77,9 млн зрителей в СССР за два проката доказали народную любовь. Советский дубляж с колоритными озвучками стал отдельным культурным феноменом.

Американский институт кино включил фильм в топ-100 вестернов, а тема Элмера Бернстайна вошла в список величайших саундтреков.

3. «За пригоршню долларов» (1964)

Фото © Кадр из фильма «За пригоршню долларов», режиссёр Серджо Леоне, сценарист Mark Lowell и др. / Kinopoisk

Рейтинги «Кинопоиска»: 8,0 / IMDb: 7,9

Жанры: драма, вестерн

Страна: Италия, Испания, Германия (ФРГ)

Режиссёр: Серджо Леоне

В главных ролях: Клинт Иствуд, Джан Мария Волонте, Марианна Кох, Вольфганг Лукши, Зигхардт Рупп и другие

Фильм Серджо Леоне «За пригоршню долларов» (1964) — яркий пример того, как ремейк способен переосмыслить первоисточник и создать новую культурную реальность. Хотя картина признана неофициальным ремейком самурайской драмы Акиры Куросавы «Телохранитель» (1961), её успех коренится в смелости творческих решений. Леоне перенёс действие из феодальной Японии на американо-мексиканскую границу XIX века, заменив самурая-ронина на «человека без имени» — архетипичного ковбоя-одиночку. Этот ход превратил философскую притчу в часть мифа о Диком Западе.

Интересные факты:

Куросава, обнаружив сходство сюжетов, подал иск о плагиате. Суд обязал Леоне и продюсеров выплатить $100 000 компенсации + 15% от мировых сборов и передать права на прокат в Азии. Парадоксально, но Куросава заработал на этом больше, чем на собственном фильме.

Музыкальный эксперимент: Эннио Морриконе, скрывавшийся под псевдонимом «Дэн Савио», создал саундтрек с гитарными трелями, свистом и хорами — звуковой язык, позже ставший эталоном для вестернов.

Пончо, сигара, минималистичные реплики — Иствуд сам разработал образ. Его герой говорил в 4 раза меньше, чем самурай Мифунэ в «Телохранителе», но харизма «молчаливого стрелка» покорила зрителей.

4. «Нечто» (1982)

Фото © Кадр из фильма «Нечто», режиссёр Джон Карпентер, сценарист

Билл Ланкастер, Джон В. Кэмпбелл мл. / Kinopoisk

Рейтинги «Кинопоиска»: 7,9 / IMDb: 8,0

Жанры: ужасы, фантастика

Страна: США, Канада

Режиссёр: Джон Карпентер

В главных ролях: Курт Рассел, Кит Дэвид, Уилфорд Бримли, Т.К. Картер, Дэвид Кленнон и другие

Фильм Джона Карпентера «Нечто» (1982) переносит зрителя на отдалённую антарктическую станцию, где группа американских исследователей сталкивается с инопланетной угрозой. После обнаружения норвежской базы, уничтоженной таинственным врагом, учёные принимают в свой лагерь спасшегося хаски, но собака оказывается мимикрирующим организмом, способным поглощать и идеально имитировать любое живое существо. Джон Карпентер создал не просто ремейк фильма «Нечто из иного мира» (1951), а радикальную адаптацию повести Джона Кэмпбелла «Кто идёт?» Чудовище здесь — аморфный имитатор без постоянной формы, а конфликт смещен в психологическую плоскость: «Кто из нас человек?»

Интересные факты:

При бюджете $15 млн фильм собрал лишь $19.6 млн в США. Разгромные рецензии называли его «визуально отталкивающим» и «беспросветно мрачным» на фоне доброго «Инопланетянина» Спилберга. Однако с выходом на VHS лента обрела культовый статус. К 2000-м Американский институт кино включил её в топ-10 хорроров всех времён, а сцена с тестом крови стала мемом.

Съёмки в холодильных камерах при +4°C (при уличной жаре +35°C) создали аутентичную клаустрофобию.

Саундтрек Эннио Морриконе, номинированный на «Золотую малину» в 1982-м, позже признан шедевром минимализма.

5. «Запах женщины» (1992)

Фото © Кадр из фильма «Запах женщины», режиссёр Мартин Брест, сценарист Бо Голдман и др. / Kinopoisk

Рейтинги «Кинопоиска»: 8,4 / IMDb: 8,0

Жанр: драма

Страна: США, Канада

Режиссёр: Мартин Брест

В главных ролях: Аль Пачино, Крис О’Доннелл, Джеймс Ребхорн, Габриель Анвар, Филип Сеймур Хоффман и другие

Фильмы 1974-го и 1992-го годов с одинаковыми названиями основаны на повести Джованни Арпино Il buio e il miele («Мрак и мёд», 1969). Итальянская версия Дино Ризи сохранила мрачную тональность книги: капитан Фаусто Консоло (Витторио Гассман) — циничный инвалид, чьё путешествие в Неаполь обнажает его отчаяние и травму. Финал остался трагическим: герой отвергает любовь, предпочитая одиночество. В голливудской адаптации сценарист Бо Голдман переписал историю как притчу о чести в коррумпированном мире, смягчив историю и добавив мотив искупления в финале. Пачино сместил акцент с трагедии на моральный триумф героя. Эта роль принесла ему единственного «Оскара» после 7 номинаций. Фильм вышел в разгар дискуссий о «моральном разложении Америки». История Чарли, отказавшегося предать одноклассников, стала манифестом против конформизма.

Интересные факты:

Создатели версии 1992 года легально приобрели права у Дино Ризи. Итальянский режиссёр стал консультантом проекта, но позже раскритиковал «слащавость» ремейка.

Название «Запах женщины» придумал Дино Ризи для версии 1974 года. В книге Арпино его не было. Брест сохранил его как дань уважения, хотя Пачино шутил: «В моём фильме женщины почти нет — один танец!»

Танго в ресторане в фильме 1992 года: эпизод длится 4 минуты и снят одним дублем. Хореограф Джереми Рейд создал танец, где слепота Слэйда обыграна через тактильный контакт. Для актрисы Габриэль Анвар это был дебют в танго.

В СССР при первом прокате (1993) лента собрала 77,9 млн зрителей — рекорд для иностранного кино.

Авторы Андрей Соколов