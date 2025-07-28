«Пришлось реагировать»: Угрозы Украины вынудили Корчевникова нанять телохранителей
Корчевников рассказал, что обзавёлся охраной из-за объявления его в розыск СБУ
Обложка © Telegram / Борис Корчевников
Генеральный директор и продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников признался, что был вынужден обзавестись охраной, так как его объявили в розыск спецслужбы Украины. Журналист рассказал РИА «Новости», что передвигаться с телохранителями не всегда комфортно, но безопасность превыше любых неудобств.
«Да, есть (охрана – прим. Life.ru). Это не самая комфортная ситуация, но пришлось реагировать на угрозы… Значит, мы все с коллегами делаем что-то нужное для нашей страны, всего русского мира и для Бога, которого они ненавидят и гонят», – отметил Корчевников.
Напомним, в июле стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Бориса Корчевникова, который занимает пост генерального директора телеканала «Спас». Телеведущего разыскивают с января 2025 года.