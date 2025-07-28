Функциональная тренировка на фестивале в «Коломенском» попала в Книгу рекордов России

В минувшие выходные в музее-заповеднике «Коломенское» прошёл масштабный фестиваль фитнеса, активного лайфстайла и здорового образа жизни. Кульминацией DDX Fitness FEST 2025 стали два рекорда.

Так, в Книгу рекордов России попала самая массовая функциональная тренировка страны, в которой одновременно приняло участие 333 человек. Второй рекорд зарегистрировал независимый международный регистратор выдающихся достижений БРИКС: самое массовое гвоздестояние, в котором приняли участие 204 человека.

Также для гостей фестиваля провели более 150 групповых тренировок и практик, разминку с чемпионкой мира по фигурному катанию Лизой Туктамышевой, розыгрыши подарков, полосу с препятствиями в стиле «ниндзя-шоу», терапевтическое рисование, шахматный турнир и семейные игровые квизы.

Посетители лектория смогли поучаствовать в Public talk с Олимпийским экипажем сборной России по бобслею ROSTRUSTEAM, а также поговорить с Сергеем Чернышевым, первым в истории брейкинга чемпионом Юношеских Олимпийских игр. Помимо этого проходили лекции о моде, нутрициологии, тренировках и здоровом образе жизни, бизнесе и самокатах. Для тех, кто решил оздоровиться духовно, были организованы отдельные площадки для гвоздестояния, медитаций, массажа, йоги, а также мастер-класс по гончарному мастерству.