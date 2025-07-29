Американская компания выиграла суд у «Союзмультфильма» по делу Чебурашки

«Союзмультфильм» проиграл суд в США из-за прав на Чебурашку. Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка постановил, что киностудия нарушила лицензионные соглашения с американской компанией LaRubInt Corp. Об этом сообщают «Ведомости».

Суд установил, что в 2016 году «Союзмультфильм» заключил контракты на 60 тысяч долларов, передав LaRubInt Corp исключительные права на использование образов Чебурашки, крокодила Гены и Шапокляк в Японии, Китае и других странах. Однако затем выяснилось, что киностудия параллельно выдала лицензию японской компании Cheburashka Project LLP.

«Союзмультфильм» полностью принял выплаты по контрактам, но не обеспечил эксклюзивность прав, что является нарушением условий соглашения, говорится в решении суда. LaRubInt Corp теперь может требовать возмещения убытков, включая сумму первоначального платежа.

Представитель киностудии заявил «Ведомостям», что американская компания знала о спорной ситуации с правами в Японии. По его словам, конфликт возник из-за расхождений в трактовке сроков действия более раннего соглашения с японскими партнёрами.