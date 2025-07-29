У Трампа заметили макияж на руках

На руках президента США Дональда Трампа заметили макияж во время его визита в Великобританию, где он встречался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром страны Киром Стармером. Особенно отчётливо косметика видна на правой руке — на снимках заметен характерный оттенок, отличающийся от остального тона кожи. Об этом сообщило издание The Independent.

«На фотографиях была показана его правая рука, по-видимому, покрытая консилером, что официально не было объяснено», — говорится в материале.

И хотя Белый дом настаивает на том, что Трамп «остаётся в отличном состоянии», в СМИ и обществе растут опасения по поводу его здоровья и остроты ума.