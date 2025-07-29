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Регион
29 июля, 07:38

У Трампа заметили макияж на руках

Independent: Во время визита в Шотландию руки Трампа были покрыты консилером

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

На руках президента США Дональда Трампа заметили макияж во время его визита в Великобританию, где он встречался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром страны Киром Стармером. Особенно отчётливо косметика видна на правой руке — на снимках заметен характерный оттенок, отличающийся от остального тона кожи. Об этом сообщило издание The Independent.

«На фотографиях была показана его правая рука, по-видимому, покрытая консилером, что официально не было объяснено», — говорится в материале.

И хотя Белый дом настаивает на том, что Трамп «остаётся в отличном состоянии», в СМИ и обществе растут опасения по поводу его здоровья и остроты ума.

В Белом доме объяснили отёки ног и синяки у Трампа
В Белом доме объяснили отёки ног и синяки у Трампа

Ранее в США выразили обеспокоенность состоянием здоровья Трампа. У президента могли появиться синяки на руках из-за слишком частых и крепких рукопожатий во время встреч с политиками. В Белом доме подтвердили, что такие контакты действительно могут быть причиной следов на коже. Трампу даже предложили отказаться от традиционного рукопожатия и заменить его на более щадящие формы приветствия.

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Милена Скрипальщикова
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