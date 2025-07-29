Общая длина велополос в Москве превысила 600 километров

С начала 2024 года в Москве обустроили свыше 115 километров велодорожек и велополос. Только в июле новые участки для велосипедистов появились в шести административных округах города. По данным властей, общая протяжённость велоинфраструктуры столицы уже превысила 600 километров.

Всего с января было размечено более 115 километров велополос и велодорожек, включая 58 километров новых маршрутов на 31 улице. Столица стремится к созданию единой сети велоинфраструктуры, чтобы передвижение на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности оставалось комфортным и безопасным, поэтому власти продолжают работу по улучшению транспортной системы Москвы.

В июле новые велодорожки появились в восточных, западных, северо-западных, южных, юго-западных районах, а также в центре города. Развивая инфраструктуру, специалисты создают сеть маршрутов, позволяющую жителям безопасно передвигаться на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности.

При планировании новых велодорожек учитываются запросы горожан. Популярность маршрутов анализируется на основе данных о поездках на арендованных велосипедах и самокатах. Особое внимание уделяется связности сети — велополосы прокладывают к вокзалам, станциям метро, МЦК и МЦД, а также вблизи парков и водоёмов.

В июле новые участки для велосипедистов появились на Курганской и Хабаровской улицах в ВАО, на Лодочной улице в СЗАО и на улице Садовники в ЮАО. В центре города велополосы обустроили на улице Александра Невского, а в ЮЗАО — на Новочерёмушкинской улице. В западной части столицы разметку нанесли на улице Светланова и Университетском проспекте.

Кроме того, завершилось обустройство велополос в Шипиловском проезде на юге Москвы. Теперь четырёхкилометровый маршрут соединяет районы Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное, обеспечивая безопасный проезд к станциям метро, паркам «Царицыно» и «Борисовские пруды».

Новые велодорожки часто объединяют в протяжённые маршруты. Например, участок на Новочерёмушкинской улице позволяет напрямую добраться из Академического района в Черёмушки. Он дополняет существующую инфраструктуру, включающую велополосы на улицах Большой Черёмушкинской, Винокурова, Кржижановского и Шверника, а также велопешеходную дорожку на Нахимовском проспекте.

В СЗАО велосипедисты могут начать маршрут у усадьбы Строгановых в Братцеве, проехать по Светлогорскому проезду, затем выехать на велодорожку в районе Сходненского ковша и продолжить путь по улице Фабрициуса через Южное Тушино. Завершается этот маршрут на Лодочной улице, откуда можно выйти к каналу имени Москвы и реке Сходне.

Общая велоинфраструктура столицы включает как уличные велополосы, так и парковые дорожки. Одним из самых длинных маршрутов является «Зелёное кольцо» протяжённостью 129 километров, которое соединяет 24 зелёные зоны, станции метро, МЦК и МЦД.

Этот маршрут позволяет совмещать поездки по делам с отдыхом в парках и осмотром достопримечательностей. Для удобства навигации вдоль всего пути установлены специальные знаки и информационные стелы.