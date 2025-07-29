Названы самые популярные специальности в московских колледжах

В Москве завершился основной этап приёма заявлений в колледжи для выпускников девятых классов. По данным столичных властей, более 37 тысяч школьников решили продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования. Это на 10 тысяч больше, чем в предыдущем году. Такой высокий спрос на колледжи зафиксирован впервые, что стало рекордом за последние годы.

В связи с повышенным интересом к среднему профессиональному образованию приёмная кампания продлена до осени. По словам представителей городской администрации, важно обеспечить каждому выпускнику возможность получить бесплатное место по выбранной специальности. Отмечается, что в этом году не только девятиклассники, но и около 1,5 тысячи десятиклассников подали заявления в колледжи.

Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуется направление «Информационные системы и программирование». Второе место занимает «Сестринское дело», а третье — «Преподавание в начальных классах». Также растёт спрос на профессии, связанные с авиацией, правоохранительной деятельностью и гостинично-туристическим сектором.

В текущем году колледжи планируют принять 7 тысяч студентов на IT-направления и специальности в креативных индустриях. Более 4 тысяч мест выделено для промышленных профессий, а 4,5 тысячи — для сферы гостеприимства. Около 4 тысяч абитуриентов выбрали медицинские специальности, а 3 тысячи — правоохранительную деятельность.

Приёмная кампания продолжается для выпускников прошлых лет, одиннадцатиклассников и абитуриентов из других регионов. Приём документов заканчивается 15 августа, а на специальности со вступительными испытаниями — 10 августа.

В этом году для девятиклассников столичных школ организовали рекордное количество бюджетных мест в колледжах Москвы — 43 тысячи. Упор был сделан именно на самые востребованные направления: ИТ, медицину, педагогику, транспорт, сферу гостеприимства, правоохранительную деятельность, пожарную безопасность и многие другие специальности, которые нужны экономике города.