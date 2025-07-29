Хакеры изменили тактику DDoS-атак
Эксперты по защите от DDoS-атак обнаружили изменения в проведении атак хакерами. В первом полугодии число инцидентов снизилось почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорость и мощность атак увеличились — на 39 и 18% соответственно.
Аналитики зафиксировали изменения в проведении атак хакерами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio
Аналитики МегаФона сравнили статистику DDoS-атак на абонентов за первые шесть месяцев текущего года и аналогичный период прошлого года. По данным оператора, количество инцидентов уменьшилось на 45%. Кроме того, сократилась и длительность атак: в среднем такие случаи длятся один час 45 минут. Это на 18% меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Самая длительная атака в этом году продолжалась почти три дня, годом ранее — чуть более пяти суток.
Хакеры сократили время агрессии, но увеличили среднюю мощность атаки по ёмкости (Gbps) — она возросла на 18%. Эксперты также зафиксировали, что рекорд прошлого года повторился и в этом — 710 Gbps.
Злоумышленники стали реже проявлять интерес к банковской отрасли. При этом не растёт количество случаев в отношении телекома. Стабильно под прицелом хакеров — компании из госсектора, а в последнее время ещё и контент-провайдеры: онлайн-кинотеатры, видеоплатформы, музыкальные и стриминговые сервисы всё чаще сталкиваются с угрозами.