Хакеры изменили тактику DDoS-атак

Эксперты по защите от DDoS-атак обнаружили изменения в проведении атак хакерами. В первом полугодии число инцидентов снизилось почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорость и мощность атак увеличились — на 39 и 18% соответственно.

Аналитики МегаФона сравнили статистику DDoS-атак на абонентов за первые шесть месяцев текущего года и аналогичный период прошлого года. По данным оператора, количество инцидентов уменьшилось на 45%. Кроме того, сократилась и длительность атак: в среднем такие случаи длятся один час 45 минут. Это на 18% меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Самая длительная атака в этом году продолжалась почти три дня, годом ранее — чуть более пяти суток.