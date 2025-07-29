В России расширят список неонатального скрининга

В перечень неонатального скрининга, который проводится для новорождённых, собираются внести девять новых наследственных заболеваний. Как отметил главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ, академик РАН Сергей Куцев, на данный момент в списке 36 недугов.

«Мы сейчас скрининг проводим на 36 заболеваний. Мы сейчас не можем большое количество заболеваний включить, но надеемся, что девять добавим. Но вот чтобы по критериям другие подходили, это сложно. Поэтому остальные заболевания мы должны диагностировать как можно раньше, но исходя из определённых клинических симптомов, проявлений», — сказал он в ходе заседания комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Прежде скрининг проводился на 5 заболеваний, со временем количество увеличилось до 36. Кунцев отметил, что это огромное достижение для России, к которому также стремится и Белоруссия. В ходе обследования у детей с первых дней жизни выявляют наследственные проблемы и назначают соответсвующее лечение.