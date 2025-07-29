Опубликованы полная программа и спикеры Международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект» на Сахалине

Опубликованы полная программа и список спикеров Международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект». Мероприятие состоится на новой площадке «Сахалин Экспо» с 6 по 8 сентября.

Форум соберёт более 700 участников, среди которых — представители федеральных и региональных властей, институтов развития, ООН, крупнейших промышленных компаний, банков и экспертов в сфере устойчивого развития. Ожидается участие спецпредставителя президента РФ по вопросам климата Руслана Эдельгериева, главы Росгидромета Игоря Шумакова, губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, топ-менеджеров «Сибура», Росводоканала и других структур.

Центральная тема — баланс между экономическим развитием и защитой окружающей среды. Участники обсудят внедрение технологий сокращения выбросов, меры адаптации к климатическим изменениям и инвестиции в «зелёную» энергетику. Отдельный акцент — на Сахалинском климатическом эксперименте как первом в стране проекте по запуску углеродного регулирования.

«Проведение форума на новой площадке «Сахалин Экспо» в статусе выездной площадки Восточного экономического форума подчёркивает растущую роль Сахалинской области как центра инноваций в вопросах экологии и площадки для международного диалога. Это не только укрепляет позиции региона в реализации низкоуглеродных инициатив, таких как Сахалинский климатический эксперимент, но и создаёт новые возможности для привлечения инвестиций, технологий и экспертизы в сфере «зелёной» энергетики и устойчивого развития», — отметил директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Углеродно-нейтральный статус форуму обеспечит «Сибур» — за счёт климатических единиц, полученных в рамках проекта на предприятии «Сибур-нефтехим». Компания также помогает Сахалинской области модернизировать коммунальную инфраструктуру за счёт энергоэффективных решений.

«Мы уверены, что форум станет площадкой для стратегического диалога по вопросам климатической политики и низкоуглеродного будущего. Здесь мы обсудим конкретные шаги к углеродной нейтральности и перспективы для экономики России. Участники увидят «острова роста» — это не теория, а реальные проекты в экономике, экологии и социальной сфере, соответствующие принципам устойчивого развития, ESG-стандартам и целям ООН. Сахалинская область укрепляет лидерство в этой сфере, чтобы внести вклад в достижение национальных приоритетов», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Также в сентябре на Сахалине запланированы ещё два крупных события: с 6 по 8 сентября в дронопорте «Пушистый» состоится Международный форум беспилотных аппаратов «Крылья Сахалина», а 25–26 сентября пройдёт Международный Дальневосточный энергетический форум.