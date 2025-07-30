Главная святыня Донбасса: что нельзя делать 30 июля, в День Святогорской икoны Бoжиeй Мaтepи 30 июля православные чтят Святогорскую икону Божией Матери — важную святыню Донбасса. Этот день наполнен особой духовной атмосферой и связан с определёнными традициями. Что же не рекомендуется делать в этот день, чтобы проявить уважение к святыне? 30 июля, 03:00 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM /bellena, © Азбука веры

Каждый год 30 июля множество верующих стекается в Святогорскую Свято-Успенскую лавру, чтобы поклониться одной из главных святынь Донбасса — Святогорской иконе Божией Матери. Хотя церковный календарь в этот день отмечает другую Святогорскую икону (из монастыря в Пушкинских Горах), 30 июля (17 июля по старому стилю) традиционно считается днём празднования и донбасской святыни.

История Святогорской иконы богата и драматична. До революции в монастыре почитали два образа Богородицы с этим названием: древний, утраченный со временем, и его список, который хранится в лавре по сей день. Древняя икона чудесным образом уцелела при разграблении монастыря в 1787 году по указу Екатерины II, когда обитель была закрыта, а её имущество конфисковано.

История одной из главных святынь Донбасса — Святогорской иконы Божией Матери. Фото © Азбука веры

Нынешняя Святогорская икона, согласно преданию, была написана в XIX веке афонским монахом, посетившим Святые горы после возрождения монастыря в 1844 году. Не имея возможности сделать щедрое пожертвование, монах подарил обители написанный им образ, который долгое время находился в пещерной церкви Иоанна Предтечи.

Трагическая страница в истории иконы связана с 1918 годом. Во время крестного хода, когда икону перевозили из села в село, большевики напали на дом, где она находилась на ночлег в селе Байрачек. Защищавшие святыню иеромонахи Модест и Иринарх, иеродиакон Феодот, а также хозяин дома с дочерью были убиты.

После этого страшного события икона была спасена верующими и десятилетиями хранилась в тайне. Лишь 4 октября 1992 года, в День памяти святителя Димитрия Ростовского, её торжественно вернули в Святогорский монастырь многочасовым крестным ходом из Славянска. Сейчас икона, украшенная множеством подношений, — драгоценностями, монетами и крестиками, — находится в Успенском соборе, являясь свидетельством веры и благодарности людей, получивших исцеление и помощь по молитвам к Богородице.

Что нельзя делать 30 июля, в День Святогорской икoны Бoжиeй Мaтepи

Праздник икoны Бoжиeй Мaтepи: Что нельзя делать 30 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

Считается, что искренняя молитва перед этим образом Богородицы способна исцелить болезни, укрепить дух и даровать утешение. Однако, как и в любой церковный праздник, существуют определённые традиции и запреты, связанные с этим днём. Что же нельзя делать 30 июля, чтобы не оскорбить святыню и провести этот день в соответствии с православными обычаями?

Ругаться и сквернословить. В этот святой день особенно важно следить за своей речью, избегая грубых слов, сплетен и осуждения. Любые негативные эмоции и проявления агрессии считаются неуважением к святыне.

Заниматься тяжёлой физической работой. 30 июля рекомендуется воздержаться от изнурительного труда, посвятив время молитве, духовным размышлениям и добрым делам. Конечно, если работа необходима (например, уход за больными или маленькими детьми), то это не считается грехом.

Отказывать в помощи нуждающимся. В День иконы Божией Матери Святогорской принято проявлять милосердие и сострадание к ближним. Отказ в помощи тем, кто в ней нуждается, считается нарушением христианских заповедей.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Устраивать шумные гулянья и застолья. Хотя праздник иконы — радостное событие, 30 июля не стоит устраивать шумные вечеринки и чрезмерно увлекаться алкоголем. Лучше провести этот день в тихой, молитвенной обстановке.

Завидовать и злословить. Зависть и злословие — тяжкие грехи, которые особенно неуместны в день почитания святыни. Старайтесь сосредоточиться на добрых мыслях и поступках.

Пренебрегать молитвой. 30 июля — день, когда верующие обращаются к Богородице с молитвами о здравии, благополучии и защите. Не упустите возможность помолиться перед Святогорской иконой Божией Матери, даже если вы не можете посетить храм.

День празднования иконы Святогорской Божией Матери — это время для духовного осмысления и обращения к высшим силам. Соблюдение традиций и воздержание от определённых действий помогает верующим проявить уважение к святыне и провести этот день в благочестии. Важно помнить, что суть праздника не в формальном следовании запретам, а в искреннем стремлении к добру, милосердию и духовной чистоте. Пусть молитвы перед иконой Божией Матери Святогорской принесут вам мир, утешение и благодатную помощь в любых жизненных трудностях.

Авторы Карина Морозова