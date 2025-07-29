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Регион
29 июля, 16:55

Суд обязал продюсера Боева выплатить актёру Чадову ₽74 млн за фильм «За Палыча!»

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Судебная тяжба между актёром Алексеем Чадовым и его бывшим товарищем, продюсером Максимом Боевым пришла к своей развязке. Спор, начавшийся из-за фильма «За Палыча!», завершился победой артиста. Суд постановил взыскать с Боева 74 миллиона рублей.

В беседе с корреспондентом Life.ru представители Чадова — налоговый адвокат Диляра Зайкова и юрист по гражданским и арбитражным делам Александр Строкин объяснили, что одержать победу удалось благодаря слаженной командной работе и тщательной подготовке к каждому этапу судебного процесса. По их словам, исковые требования Чадова были удовлетворены в полном объёме — суд обязал Боева перечислить бывшему другу (и нынешнему врагу) 61 миллион рублей основного долга и дополнительно 13 миллионов в качестве неустойки.

Комментарий представителей Чадова после суда с Боевым. Видео © Life.ru

Зайкова и Строкин отметили, что сегодняшнее слушание по их делу прошло довольно быстро. Однако представители артиста считают, что им ещё придётся встретиться в суде, так как Боев, скорее всего, будет подавать апелляцию. Тем не менее это уже другая стадия судебного разбирательства.

Чадов, который в настоящее время находится в командировке, намерен отпраздновать победу бутылкой вина.

Процесс, длившийся более года, возник из-за невыплаченного Чадову гонорара за сценарий к киноленте, которая уже давно идёт на экранах страны. Изначально Боев подал иск о расторжении соглашения, мотивируя это тем, что Чадов не привлёк достаточного финансирования от инвесторов (что, кстати, по словам представителей актёра, не соответствует действительности). В ответ Чадов выдвинул встречное требование о выплате причитающейся ему суммы, составляющей порядка 75 миллионов.

Чадов заявил, что десятки его коллег пострадали от действий продюсера Боева
Чадов заявил, что десятки его коллег пострадали от действий продюсера Боева

Напомним, в конце марта широкая общественность узнала о судебных разбирательствах между Алексеем Чадовым и Максимом Боевым. Их первоначальные планы по совместному кинопроекту, обещавшему как творческую реализацию, так и существенные гонорары, не увенчались успехом, приведя к полному разрыву отношений между давними коллегами и товарищами.

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Ольга Сливченко
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