Суд обязал продюсера Боева выплатить актёру Чадову ₽74 млн за фильм «За Палыча!»

Судебная тяжба между актёром Алексеем Чадовым и его бывшим товарищем, продюсером Максимом Боевым пришла к своей развязке. Спор, начавшийся из-за фильма «За Палыча!», завершился победой артиста. Суд постановил взыскать с Боева 74 миллиона рублей.

В беседе с корреспондентом Life.ru представители Чадова — налоговый адвокат Диляра Зайкова и юрист по гражданским и арбитражным делам Александр Строкин объяснили, что одержать победу удалось благодаря слаженной командной работе и тщательной подготовке к каждому этапу судебного процесса. По их словам, исковые требования Чадова были удовлетворены в полном объёме — суд обязал Боева перечислить бывшему другу (и нынешнему врагу) 61 миллион рублей основного долга и дополнительно 13 миллионов в качестве неустойки.

Комментарий представителей Чадова после суда с Боевым. Видео © Life.ru

Зайкова и Строкин отметили, что сегодняшнее слушание по их делу прошло довольно быстро. Однако представители артиста считают, что им ещё придётся встретиться в суде, так как Боев, скорее всего, будет подавать апелляцию. Тем не менее это уже другая стадия судебного разбирательства.

Чадов, который в настоящее время находится в командировке, намерен отпраздновать победу бутылкой вина.

Процесс, длившийся более года, возник из-за невыплаченного Чадову гонорара за сценарий к киноленте, которая уже давно идёт на экранах страны. Изначально Боев подал иск о расторжении соглашения, мотивируя это тем, что Чадов не привлёк достаточного финансирования от инвесторов (что, кстати, по словам представителей актёра, не соответствует действительности). В ответ Чадов выдвинул встречное требование о выплате причитающейся ему суммы, составляющей порядка 75 миллионов.