В России может появиться отпуск для отцов при рождении ребёнка

В России выступили с инициативой, предусматривающий введение обязательного двухнедельного оплачиваемого отпуска для отцов после рождения ребенка. Законопрект, автором которого стал заместитель председателя Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов, направлен на рассмотрение правительства РФ и доступен РИА «Новости».

Чернышов предлагает внести изменения в статью 255 Трудового кодекса, добавив положение о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска отцу длительностью две недели при рождении ребёнка. По его словам, отсутствие подобного отпуска создает значительные трудности для молодых семей в первый месяц жизни младенца, а отец должен иметь возможность поддержать свою супругу и новорождённого ребёнка физически и психологически. Отсутствие специальной поддержки негативно сказывается на восстановлении здоровья матери и благополучии всей семьи.

Как указано в пояснительной записке, необходимость быстрого возвращения на работу мешает полноценному участию мужчин в уходе за ребёнком, увеличивая нагрузку на женщину. По убеждению парламентария, предлагаемый закон станет важным инструментом социальной защиты молодых родителей и укрепит институт семьи. Благодаря поддержке государства молодые родители смогут уделять больше внимания своему ребенку и друг другу, улучшив качество семейной жизни и способствуя рождаемости в стране. Кроме того, политик уверен, что такие меры повысят уровень ответственности среди будущих отцов и обеспечат более активное участие мужчины в воспитании ребёнка с первых дней его жизни. Таким образом, инициатива направлена на достижение национальных демографических целей и создание благоприятных условий для воспитания здоровых поколений россиян.