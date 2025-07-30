Умерла тёща Юрия Шатунова

Умерла тёща певца Юрия Шатунова. Первым об этом сообщил фанклуб экс-лидера «Ласкового мая», а затем трагическую новость подтвердила и вдова Шатунова Светлана.

«Из Германии пришла скорбная новость — сегодня не стало мамы Светланы Шатуновой. Дай Бог Светочке нашей все это выдержать, потому как тяжело ей сейчас», — говорится в сообщении фан-клуба.

Вдова Шатунова подтвердила информацию, посвятив маме трогательный пост, вспомнив, как её любил Юра.

«Вот вы и встретились. Там, где нет боли и времени. Там, где души узнают друг друга без слов. Ты всегда любила Юру как сына. А он обожал тебя — звал «моя любимая теща» с той самой нежностью, которую невозможно сыграть», — рассказала Светлана.