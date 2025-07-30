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Регион
30 июля, 08:43

Умерла тёща Юрия Шатунова

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Умерла тёща певца Юрия Шатунова. Первым об этом сообщил фанклуб экс-лидера «Ласкового мая», а затем трагическую новость подтвердила и вдова Шатунова Светлана.

«Из Германии пришла скорбная новость — сегодня не стало мамы Светланы Шатуновой. Дай Бог Светочке нашей все это выдержать, потому как тяжело ей сейчас», — говорится в сообщении фан-клуба.

Вдова Шатунова подтвердила информацию, посвятив маме трогательный пост, вспомнив, как её любил Юра.

«Вот вы и встретились. Там, где нет боли и времени. Там, где души узнают друг друга без слов. Ты всегда любила Юру как сына. А он обожал тебя — звал «моя любимая теща» с той самой нежностью, которую невозможно сыграть», — рассказала Светлана.

Поклонники Шатунова в годовщину смерти засыпали его могилу белыми розами
Поклонники Шатунова в годовщину смерти засыпали его могилу белыми розами

А 23 июня было три года, как ушёл из жизни солист группы «Ласковый май». Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет, у артиста случился обширный инфаркт. В годовщину его смерти десятки поклонников со всей страны приезжают в Москву на Троекуровское кладбище и заваливают его могилу цветами — конечно же, белыми розами.

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Александра Вишнякова
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