Россияне подружились с ИИ-компаньонами Интерес к ИИ-компаньонам в России стремительно растёт. В 2025 году число пользователей таких сервисов удвоилось, а средний объём трафика вырос в четыре раза. 30 июля, 15:06 В России растёт интерес к ИИ-компаньонам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Некоторые чат-боты с искусственным интеллектом изначально профилируются на психологической поддержке. Например, Wysa, Woebot и Earkick — это цифровые собеседники, которые обучены на проверенных методиках вроде когнитивно-поведенческой терапии. По данным аналитиков Yota, за полгода число их пользователей выросло почти в пять раз.

Самыми популярными ботами для повседневного общения стали Character.ai, Talkie и Replika. В среднем абоненты проводят в этих сервисах около 36 минут в месяц. За полгода их аудитория выросла в два раза, а трафик — в пять.

Фото © Пресс-служба Yota

ИИ-компаньоны, или чат-боты на основе искусственного интеллекта, — это новое поколение цифровых собеседников. Они не просто отвечают на вопросы по заготовленному разработчиками скрипту, а поддерживают диалог, запоминают контекст прошлых разговоров и адаптируются под стиль общения. Более того, пользователь может создать их с учётом своих предпочтений: характер, поведение, стиль общения, а иногда даже внешний вид или голос.

Авторы Валерия Мишина