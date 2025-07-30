Опубликована архитектура деловой программы юбилейного ВЭФ

Представлена архитектура деловой программы Восточного экономического форума-2025, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке и станет юбилейным. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

«Залогом опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока является поддержка Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, его видение приоритетности задач, стоящих перед макрорегионом. Развитие Дальнего Востока объявлено главой государства национальным приоритетом на весь XXI век. И мы будем делать все возможное, чтобы выполнить задачи, которые перед нами ставит глава государства. В этом нам помогает ВЭФ, ставший площадкой мирового уровня для обсуждения разносторонних аспектов экономики, привлечения инвестиций, социальной сферы с ведущими инвесторами, представителями бизнеса и органов власти», – сказал зампед правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО, председатель Организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев.

Деловые мероприятия ВЭФ-2025 разделены на шесть тематических блоков: «Дальний Восток – территория для жизни и развития», «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция», «Открытость и взаимовыгодное партнерство – основа стабильности», «Технологии: от теории к экономическим эффектам», «Города – для жизни людей» и «Артерии роста: как логистика меняет экономику».

Как рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков, в программу юбилейного Форума войдут тематические сессии по самым актуальным направлениям – от развития человеческого капитала и городской среды до вопросов технологического прорыва и международного сотрудничества. Особое внимание будет уделено созданию условий для комфортной жизни в регионе, а также креативным индустриям как драйверу экономики нового типа.

Трек «Дальний Восток – территория для жизни и развития» будет посвящён вопросам демографической политики, модернизации социальной инфраструктуры, образования и здравоохранения, а также мерам поддержки населения. Особое внимание планируется уделить развитию человеческого капитала через программы патриотического воспитания, миграционную политику и вовлечение женщин, молодежи и старшего поколения в экономические процессы.

В рамках направления «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция» будут обсуждаться реализация инвестиционных проектов, совершенствование преференциальных режимов, развитие финансовых инструментов и поддержка малого и среднего бизнеса. Отдельно будет затронута тема развития агропромышленного комплекса и развития логистики.

Тема технологической трансформации найдет отражение в блоке «Технологии: от теории к экономическим эффектам», включающем вопросы внедрения искусственного интеллекта, развития биоэкономики и аддитивных технологий. В рамках этого направления особый акцент сделан на научно-техническом сотрудничестве и коммерциализации инновационных разработок.

Перспективы развития международного сотрудничества будут обсуждать на сессиях в рамках трека «Открытость и взаимовыгодное партнерство –основа стабильности», где рассмотрят вопросы взаимодействия со странами АТР, развитие транспортных коридоров, включая Северный морской путь, а также культурных и образовательных обменов.

Развитие комфортной среды и качество городской среды будут главными темами в блоке «Города – для жизни людей», посвященном развитию туристической инфраструктуры, внедрению умных технологий и созданию привлекательных условий для жизни в регионе.

В рамках трека «Артерии роста: как логистика меняет экономику» эксперты обсудят тему северного завоза, развитие авиасообщения, контейнерную и речную логистику и другие темы.