Один из крупнейших провайдеров Петербурга рухнул из-за хакерской атаки
SHOT: В работе провайдера AirNet произошёл сбой из-за атаки хакеров
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Один из крупнейших интернет-провайдеров Санкт-Петербурга AirNet подвергся атаке хакеров. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала у клиентов компании не работают домашний интернет и связь. Серверы провайдера полностью отключены — сотрудники не могут восстановить к ним доступ, как не могут и воспользоваться своими рабочими компьютерами. При попытке зайти на сайт провайдера появляется ошибка.
В компании заявили о мощнейшей кибератаке. Специалисты уже занимаются восстановлением доступа, подчеркнули в AirNet.