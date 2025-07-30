Один из крупнейших провайдеров Петербурга рухнул из-за хакерской атаки

Один из крупнейших интернет-провайдеров Санкт-Петербурга AirNet подвергся атаке хакеров. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала у клиентов компании не работают домашний интернет и связь. Серверы провайдера полностью отключены — сотрудники не могут восстановить к ним доступ, как не могут и воспользоваться своими рабочими компьютерами. При попытке зайти на сайт провайдера появляется ошибка.