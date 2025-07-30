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Регион
30 июля, 12:01

Один из крупнейших провайдеров Петербурга рухнул из-за хакерской атаки

SHOT: В работе провайдера AirNet произошёл сбой из-за атаки хакеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamil Urban

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamil Urban

Один из крупнейших интернет-провайдеров Санкт-Петербурга AirNet подвергся атаке хакеров. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала у клиентов компании не работают домашний интернет и связь. Серверы провайдера полностью отключены — сотрудники не могут восстановить к ним доступ, как не могут и воспользоваться своими рабочими компьютерами. При попытке зайти на сайт провайдера появляется ошибка.

В компании заявили о мощнейшей кибератаке. Специалисты уже занимаются восстановлением доступа, подчеркнули в AirNet.

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Никита Никонов
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