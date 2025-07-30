В музее-заповеднике «Коломенское» открыли уникальную набережную Москвы-реки

Сергей Собянин открыл новую пешеходную набережную в музее-заповеднике «Коломенское». В свадебном саду, расположенном на этой набережной, мэр Москвы поздравил молодожёнов с заключением брака.

«Поздравляю вас с открытием уникальной набережной. Одна из, наверно, самых продолжительных набережных, 3,5 километра. Из пешеходных это больше, чем Пушкинская, Воробьёвская набережные. Центр, по сути дела, жизни переместился сюда, в «Коломенское». Первоклассная, хорошо обустроенная набережная со спортивными площадками, свадебным садом, рестораном, кафе. А зимой здесь будет самая длинная трасса для катка. Искусственный каток до двух километров в одну сторону и в другую», — отметил Собянин.

Мэр добавил, что второй этап благоустройства «Коломенского» предполагает обновление центральной части парка, работы завершатся до конца текущего года. Третий этап, который затронет отдалённые территории, начнётся в следующем году. Параллельно будет проводиться реставрация исторических объектов, расположенных на территории заповедника.

Музей-заповедник «Коломенское» — одно из самых посещаемых мест в столице. В прошлом году его территорию площадью 255 гектаров посетило около 9,4 миллиона человек, а за первое полугодие 2025 года — уже 6,2 миллиона. Здесь находятся памятники архитектуры федерального значения, включая церковь Вознесения Господня, входящую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В музее хранится более 170 тысяч экспонатов, а в выставочных залах работает свыше 20 постоянных экспозиций.

Ранее доступ к воде в парке был неудобным: отсутствовали пешеходные зоны, беговые дорожки, детские площадки и другие необходимые элементы. Теперь же, после первого этапа благоустройства, здесь появился современный променад длиной 3,5 километра, который, как ожидается, станет популярным местом отдыха.

Особенностью новой набережной стал деревянный настил протяжённостью 1,7 километра, проложенный прямо над водой. Вдоль маршрута установлено энергоэффективное освещение, обеспечивающее комфортные прогулки в вечернее время.

Ключевыми элементами набережной стали лёгкие павильоны с панорамным остеклением, украшенные изображениями архитектурных памятников «Коломенского». Вечером они подсвечиваются, создавая эффектный вид. Также здесь открылись ресторан с летней террасой, кафе с качелями и зона отдыха с арт-объектом.

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Для детей работает павильон проекта «Московские каникулы» с интерактивными зонами и VR-ареной, а зимой будут доступны пункты проката спортивного инвентаря. В средней части набережной расположен бар на воде со смотровой площадкой и амфитеатром на 850 мест.

В южной части обустроен спортивный кластер с площадками для пляжного волейбола, воркаута, а также зоной отдыха у воды и детской площадкой. Рядом с местом впадения реки Жужи в Москву-реку создан свадебный сад с церемониальной площадкой на воде, гостевым павильоном и зелёным лабиринтом. Первая официальная регистрация брака здесь состоялась 30 июля 2025 года.

Сергей Собянин поздравил молодожёнов, пожелав им счастливой семейной жизни. Он отметил, что такое красивое место, рядом с историческими резиденциями русских царей, станет прекрасным воспоминанием для пар.

Рядом со свадебным садом оборудована видовая площадка с перголой для танцев и йоги, а также воркаут-зоной и шезлонгами. Зимой здесь планируется залить крупный каток с искусственным льдом. В будущем на набережной появятся дополнительные кафе и зоны отдыха.

В рамках второго этапа благоустройства ведётся модернизация «Соколиного двора», где условия для птиц будут максимально приближены к естественным. Также строится визит-центр с сувенирным магазином и мастер-классами.

Продолжается обустройство спортивного кластера с футбольным полем, площадками для падел-тенниса, стритбола и другими активностями. Вдоль набережной появится аллея с качелями и зонами отдыха, а на входах в парк заменят контрольно-пропускные пункты, оснастив их постами охраны и визит-центрами.

В 2026 году в «Коломенском» откроется культурно-развлекательный кластер «Город зодчества», посвящённый традиционному наследию России. Он будет включать четыре тематические зоны с воссозданными деревянными постройками, аутентичными интерьерами и интерактивными программами. Гости смогут погрузиться в атмосферу прошлого, участвуя в народных гуляньях, экскурсиях и мастер-классах.