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Обязательная диспансеризация в 2025 году: кто должен пройти и что будет, если отказаться

Программа диспансеризации в 2025 году: какие годы рождения могут пройти бесплатное обследование. Кто проходит обязательную диспансеризацию. Как записаться на диспансеризацию в 2025 в поликлинике по ОМС — читайте подробнее в материале Life.ru.

31 июля, 14:22
Кому грозит штраф за отказ от диспансеризации в 2025? Разбираем новые правила. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Кому грозит штраф за отказ от диспансеризации в 2025? Разбираем новые правила. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В 2025 году программа диспансеризации населения продолжает оставаться одним из главных инструментов раннего выявления заболеваний и профилактики здоровья россиян. Диспансеризация проводится бесплатно для граждан опредёленных годов рождения, помогает своевременно обнаружить хронические болезни и риски, пройти необходимые обследования и получить консультацию врачей. Новые правила диспансеризации 2025 года сделали процедуру удобнее: многие услуги можно получить в один день, а запись доступна онлайн. В этом материале расскажем, что входит в диспансеризацию, кто обязан её проходить, какие годы рождения подпадают под бесплатную программу, какие анализы и врачи ждут пациентов, как записаться на диспансеризацию в поликлинике по ОМС и в чём отличие от обычного медосмотра.

Что такое диспансеризация

Диспансеризация — это комплексное медицинское обследование, которое проводится для оценки состояния здоровья населения, раннего выявления хронических заболеваний и факторов риска. В 2025 году диспансеризация включает осмотр терапевта, специалистов, сдачу анализов и инструментальные исследования. Пройти диспансеризацию могут граждане, достигшие определённого возраста, а также отдельные категории россиян по показаниям.

Какие годы рождения подпадают под диспансеризацию в 2025 году

Один из самых частых вопросов: диспансеризация 2025 какие года? Каждый год Минздрав обновляет перечень лет рождения граждан, которые могут бесплатно пройти диспансеризацию здоровья.

В 2025 году пройти диспансеризацию могут граждане, чей возраст делится на три без остатка, начиная с 18 лет. То есть диспансеризация проводится для россиян, которым в 2025 году исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87 и так далее.

Диспансеризация после 40 лет: почему нельзя пропускать. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Диспансеризация после 40 лет: почему нельзя пропускать. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Также пройти диспансеризацию могут граждане старше 40 лет — ежегодно (без привязки к году рождения), а также лица из групп риска по хроническим заболеваниям — независимо от возраста.

Что входит в обследование

В 2025 году стандартная программа диспансеризации населения включает следующие обследования.

Обязательные анализы:

  • Общий анализ крови
  • Биохимический анализ крови (глюкоза, холестерин, креатинин, печёночные ферменты)
  • Общий анализ мочи
  • Электрокардиограмма (ЭКГ)
  • Флюорография или рентген органов грудной клетки
  • Измерение артериального давления
  • Измерение роста, веса, индекса массы тела

Для женщин:

  • Осмотр гинеколога
  • Мазок на онкоцитологию (ПАП-тест) с 18 до 65 лет
  • Маммография (раз в два года для женщин старше 40 лет)

Для мужчин:

  • Осмотр уролога (при наличии жалоб или по назначению врача)
  • PSA (анализ на простат-специфический антиген) для мужчин старше 50 лет
Каких врачей надо пройти при диспансеризации? Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Каких врачей надо пройти при диспансеризации? Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Дополнительные исследования:

  • Анализ на скрытую кровь (для граждан старше 40 лет)
  • Измерение внутриглазного давления (для граждан старше 60 лет)
  • Спирометрия (для курящих или страдающих хроническими болезнями лёгких)
  • Определение сердечно-сосудистого риска

Врачи, которые проводят диспансеризацию:

  • Терапевт (общий врач)
  • Врач-специалист (кардиолог, эндокринолог, невролог — при наличии показаний)
  • Офтальмолог (по назначению)
  • Гинеколог или уролог

Когда проводится диспансеризация

Диспансеризация в 2025 году проводится в течение всего календарного года. Проходить обследование можно с января по декабрь — как в рабочие дни, так и по субботам (в некоторых поликлиниках есть «диспансеризационные субботы»).

Гражданам старше 40 лет разрешено проходить диспансеризацию ежегодно, вне зависимости от года рождения. Для остальных — раз в три года, в «свой» год по календарю Минздрава.

Где проходит диспансеризация

Диспансеризация в поликлинике 2025 проводится по месту жительства или прикрепления по ОМС.

  • Ближайшая городская или районная поликлиника
  • Медицинские центры, работающие по госзаказу
  • Передвижные медицинские комплексы (мобильные ФАПы для жителей отдалённых территорий)
  • В некоторых случаях — ведомственные медучреждения (для работников МВД, РЖД и других служб)

Все услуги предоставляются бесплатно по полису ОМС.

Как записаться и пройти диспансеризацию

Записаться на диспансеризацию в 2025 году можно несколькими способами:

  • Через регистратуру поликлиники (лично или по телефону)
  • Через портал «Госуслуги» (раздел «Моё здоровье» → «Диспансеризация»)
  • Через приложение «Госуслуги. Здоровье»
  • Через терминал в поликлинике
  • По приглашению: в ряде регионов система оповещает граждан по SMS, в личном кабинете или по почте

После записи назначается дата и время, выдаётся маршрутный лист, где указаны необходимые кабинеты, анализы и врачи.

Как записаться на диспансеризацию в 2025 году — новые правила. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Как записаться на диспансеризацию в 2025 году — новые правила. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Необходимые документы

Для прохождения диспансеризации понадобятся:

  • Паспорт РФ
  • Полис ОМС
  • СНИЛС (при наличии)
  • Маршрутный лист (выдают на приёме)

Если гражданин прикреплён к поликлинике, дополнительных справок не требуется.

Обязательная диспансеризация

Обязательная медицинская диспансеризация — это профилактическое обследование, которое должен проходить каждый гражданин в определённом возрасте при трудоустройстве на некоторые предприятия, в образовательные учреждения, для получения водительских прав, при поступлении в военные вузы и на службу.

В 2025 году обязательная диспансеризация касается:

  • Граждан старше 40 лет — ежегодно
  • Сотрудников отдельных профессий: медиков, педагогов, работников пищевой промышленности, транспорта, сферы услуг
  • Лиц, поступающих на военную службу, при оформлении опеки/попечительства, при получении оружия

Обязательная диспансеризация также проводится по указанию органов соцзащиты или работодателя.

Вопрос – ответ

Зачем проходить диспансеризацию

Регулярная диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии, снизить риск развития хронических болезней, продлить активное долголетие и сохранить здоровье.

Работники каких сфер обязательно проходят диспансеризацию? Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Работники каких сфер обязательно проходят диспансеризацию? Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Чем профилактический медосмотр отличается от диспансеризации

Профилактический медосмотр — более короткая и простая процедура, включает только базовые анализы и осмотр терапевта. Диспансеризация населения — расширенный комплекс обследований, включает консультации узких специалистов и дополнительные исследования.

Как часто проводится диспансеризация

  • Граждане 18–39 лет — раз в три года (возраст должен делиться на три)
  • Граждане старше 40 лет — ежегодно
  • Для отдельных категорий (работники определённых профессий, лица с хроническими заболеваниями) — по медицинским показаниям

Какой документ подтверждает прохождение диспансеризации

После завершения диспансеризации выдаётся справка (форма 131/у-2021), маршрутный лист с отметками врачей и результатами анализов. Информация о прохождении вносится в электронную медкарту.

Можно ли отказаться от диспансеризации

Да, диспансеризация — добровольная процедура, за исключением случаев, когда она требуется по закону (например, при устройстве на определённую должность). Отказ оформляется письменно.

Какие ещё есть виды диспансеризации

  • Диспансеризация детей и подростков (проводится отдельно)
  • Диспансеризация ветеранов, участников СВО, инвалидов
  • Диспансеризация после перенесённых тяжёлых заболеваний
  • Специальные осмотры для отдельных профессий

Прохождение диспансеризации во время работы

Работодатель обязан предоставить сотруднику право пройти диспансеризацию с сохранением среднего заработка (один рабочий день раз в три года, два дня — для предпенсионеров и пенсионеров). Необходима предварительная договорённость с работодателем.

Диспансеризация для тех, кто переболел коронавирусом

После CoViD-19 рекомендуется пройти диспансеризацию вне зависимости от года рождения. В программу добавлены обследования лёгких (КТ/рентген), функции дыхания, анализы на свёртываемость крови, консультации кардиолога и невролога.

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Авторы
Кирилл Золотарев
Кирилл Золотарев
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