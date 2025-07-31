Обязательная диспансеризация в 2025 году: кто должен пройти и что будет, если отказаться
Программа диспансеризации в 2025 году: какие годы рождения могут пройти бесплатное обследование. Кто проходит обязательную диспансеризацию. Как записаться на диспансеризацию в 2025 в поликлинике по ОМС — читайте подробнее в материале Life.ru.
Кому грозит штраф за отказ от диспансеризации в 2025? Разбираем новые правила. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В 2025 году программа диспансеризации населения продолжает оставаться одним из главных инструментов раннего выявления заболеваний и профилактики здоровья россиян. Диспансеризация проводится бесплатно для граждан опредёленных годов рождения, помогает своевременно обнаружить хронические болезни и риски, пройти необходимые обследования и получить консультацию врачей. Новые правила диспансеризации 2025 года сделали процедуру удобнее: многие услуги можно получить в один день, а запись доступна онлайн. В этом материале расскажем, что входит в диспансеризацию, кто обязан её проходить, какие годы рождения подпадают под бесплатную программу, какие анализы и врачи ждут пациентов, как записаться на диспансеризацию в поликлинике по ОМС и в чём отличие от обычного медосмотра.
Что такое диспансеризация
Диспансеризация — это комплексное медицинское обследование, которое проводится для оценки состояния здоровья населения, раннего выявления хронических заболеваний и факторов риска. В 2025 году диспансеризация включает осмотр терапевта, специалистов, сдачу анализов и инструментальные исследования. Пройти диспансеризацию могут граждане, достигшие определённого возраста, а также отдельные категории россиян по показаниям.
Какие годы рождения подпадают под диспансеризацию в 2025 году
Один из самых частых вопросов: диспансеризация 2025 какие года? Каждый год Минздрав обновляет перечень лет рождения граждан, которые могут бесплатно пройти диспансеризацию здоровья.
В 2025 году пройти диспансеризацию могут граждане, чей возраст делится на три без остатка, начиная с 18 лет. То есть диспансеризация проводится для россиян, которым в 2025 году исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87 и так далее.
Диспансеризация после 40 лет: почему нельзя пропускать. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Также пройти диспансеризацию могут граждане старше 40 лет — ежегодно (без привязки к году рождения), а также лица из групп риска по хроническим заболеваниям — независимо от возраста.
Что входит в обследование
В 2025 году стандартная программа диспансеризации населения включает следующие обследования.
Обязательные анализы:
- Общий анализ крови
- Биохимический анализ крови (глюкоза, холестерин, креатинин, печёночные ферменты)
- Общий анализ мочи
- Электрокардиограмма (ЭКГ)
- Флюорография или рентген органов грудной клетки
- Измерение артериального давления
- Измерение роста, веса, индекса массы тела
Для женщин:
- Осмотр гинеколога
- Мазок на онкоцитологию (ПАП-тест) с 18 до 65 лет
- Маммография (раз в два года для женщин старше 40 лет)
Для мужчин:
- Осмотр уролога (при наличии жалоб или по назначению врача)
- PSA (анализ на простат-специфический антиген) для мужчин старше 50 лет
Каких врачей надо пройти при диспансеризации? Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Дополнительные исследования:
- Анализ на скрытую кровь (для граждан старше 40 лет)
- Измерение внутриглазного давления (для граждан старше 60 лет)
- Спирометрия (для курящих или страдающих хроническими болезнями лёгких)
- Определение сердечно-сосудистого риска
Врачи, которые проводят диспансеризацию:
- Терапевт (общий врач)
- Врач-специалист (кардиолог, эндокринолог, невролог — при наличии показаний)
- Офтальмолог (по назначению)
- Гинеколог или уролог
Когда проводится диспансеризация
Диспансеризация в 2025 году проводится в течение всего календарного года. Проходить обследование можно с января по декабрь — как в рабочие дни, так и по субботам (в некоторых поликлиниках есть «диспансеризационные субботы»).
Гражданам старше 40 лет разрешено проходить диспансеризацию ежегодно, вне зависимости от года рождения. Для остальных — раз в три года, в «свой» год по календарю Минздрава.
Где проходит диспансеризация
Диспансеризация в поликлинике 2025 проводится по месту жительства или прикрепления по ОМС.
- Ближайшая городская или районная поликлиника
- Медицинские центры, работающие по госзаказу
- Передвижные медицинские комплексы (мобильные ФАПы для жителей отдалённых территорий)
- В некоторых случаях — ведомственные медучреждения (для работников МВД, РЖД и других служб)
Все услуги предоставляются бесплатно по полису ОМС.
Как записаться и пройти диспансеризацию
Записаться на диспансеризацию в 2025 году можно несколькими способами:
- Через регистратуру поликлиники (лично или по телефону)
- Через портал «Госуслуги» (раздел «Моё здоровье» → «Диспансеризация»)
- Через приложение «Госуслуги. Здоровье»
- Через терминал в поликлинике
- По приглашению: в ряде регионов система оповещает граждан по SMS, в личном кабинете или по почте
После записи назначается дата и время, выдаётся маршрутный лист, где указаны необходимые кабинеты, анализы и врачи.
Как записаться на диспансеризацию в 2025 году — новые правила. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Необходимые документы
Для прохождения диспансеризации понадобятся:
- Паспорт РФ
- Полис ОМС
- СНИЛС (при наличии)
- Маршрутный лист (выдают на приёме)
Если гражданин прикреплён к поликлинике, дополнительных справок не требуется.
Обязательная диспансеризация
Обязательная медицинская диспансеризация — это профилактическое обследование, которое должен проходить каждый гражданин в определённом возрасте при трудоустройстве на некоторые предприятия, в образовательные учреждения, для получения водительских прав, при поступлении в военные вузы и на службу.
В 2025 году обязательная диспансеризация касается:
- Граждан старше 40 лет — ежегодно
- Сотрудников отдельных профессий: медиков, педагогов, работников пищевой промышленности, транспорта, сферы услуг
- Лиц, поступающих на военную службу, при оформлении опеки/попечительства, при получении оружия
Обязательная диспансеризация также проводится по указанию органов соцзащиты или работодателя.
Вопрос – ответ
Зачем проходить диспансеризацию
Регулярная диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии, снизить риск развития хронических болезней, продлить активное долголетие и сохранить здоровье.
Работники каких сфер обязательно проходят диспансеризацию? Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Чем профилактический медосмотр отличается от диспансеризации
Профилактический медосмотр — более короткая и простая процедура, включает только базовые анализы и осмотр терапевта. Диспансеризация населения — расширенный комплекс обследований, включает консультации узких специалистов и дополнительные исследования.
Как часто проводится диспансеризация
- Граждане 18–39 лет — раз в три года (возраст должен делиться на три)
- Граждане старше 40 лет — ежегодно
- Для отдельных категорий (работники определённых профессий, лица с хроническими заболеваниями) — по медицинским показаниям
Какой документ подтверждает прохождение диспансеризации
После завершения диспансеризации выдаётся справка (форма 131/у-2021), маршрутный лист с отметками врачей и результатами анализов. Информация о прохождении вносится в электронную медкарту.
Можно ли отказаться от диспансеризации
Да, диспансеризация — добровольная процедура, за исключением случаев, когда она требуется по закону (например, при устройстве на определённую должность). Отказ оформляется письменно.
Какие ещё есть виды диспансеризации
- Диспансеризация детей и подростков (проводится отдельно)
- Диспансеризация ветеранов, участников СВО, инвалидов
- Диспансеризация после перенесённых тяжёлых заболеваний
- Специальные осмотры для отдельных профессий
Прохождение диспансеризации во время работы
Работодатель обязан предоставить сотруднику право пройти диспансеризацию с сохранением среднего заработка (один рабочий день раз в три года, два дня — для предпенсионеров и пенсионеров). Необходима предварительная договорённость с работодателем.
Диспансеризация для тех, кто переболел коронавирусом
После CoViD-19 рекомендуется пройти диспансеризацию вне зависимости от года рождения. В программу добавлены обследования лёгких (КТ/рентген), функции дыхания, анализы на свёртываемость крови, консультации кардиолога и невролога.