Обязательная диспансеризация в 2025 году: кто должен пройти и что будет, если отказаться Программа диспансеризации в 2025 году: какие годы рождения могут пройти бесплатное обследование. Кто проходит обязательную диспансеризацию. Как записаться на диспансеризацию в 2025 в поликлинике по ОМС — читайте подробнее в материале Life.ru. 31 июля, 14:22 Кому грозит штраф за отказ от диспансеризации в 2025? Разбираем новые правила. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В 2025 году программа диспансеризации населения продолжает оставаться одним из главных инструментов раннего выявления заболеваний и профилактики здоровья россиян. Диспансеризация проводится бесплатно для граждан опредёленных годов рождения, помогает своевременно обнаружить хронические болезни и риски, пройти необходимые обследования и получить консультацию врачей. Новые правила диспансеризации 2025 года сделали процедуру удобнее: многие услуги можно получить в один день, а запись доступна онлайн. В этом материале расскажем, что входит в диспансеризацию, кто обязан её проходить, какие годы рождения подпадают под бесплатную программу, какие анализы и врачи ждут пациентов, как записаться на диспансеризацию в поликлинике по ОМС и в чём отличие от обычного медосмотра.

Что такое диспансеризация

Диспансеризация — это комплексное медицинское обследование, которое проводится для оценки состояния здоровья населения, раннего выявления хронических заболеваний и факторов риска. В 2025 году диспансеризация включает осмотр терапевта, специалистов, сдачу анализов и инструментальные исследования. Пройти диспансеризацию могут граждане, достигшие определённого возраста, а также отдельные категории россиян по показаниям.

Какие годы рождения подпадают под диспансеризацию в 2025 году

Один из самых частых вопросов: диспансеризация 2025 какие года? Каждый год Минздрав обновляет перечень лет рождения граждан, которые могут бесплатно пройти диспансеризацию здоровья.

В 2025 году пройти диспансеризацию могут граждане, чей возраст делится на три без остатка, начиная с 18 лет. То есть диспансеризация проводится для россиян, которым в 2025 году исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87 и так далее.

Диспансеризация после 40 лет: почему нельзя пропускать. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Также пройти диспансеризацию могут граждане старше 40 лет — ежегодно (без привязки к году рождения), а также лица из групп риска по хроническим заболеваниям — независимо от возраста.

Что входит в обследование

В 2025 году стандартная программа диспансеризации населения включает следующие обследования.

Обязательные анализы:

Общий анализ крови

Биохимический анализ крови (глюкоза, холестерин, креатинин, печёночные ферменты)

Общий анализ мочи

Электрокардиограмма (ЭКГ)

Флюорография или рентген органов грудной клетки

Измерение артериального давления

Измерение роста, веса, индекса массы тела

Для женщин:

Осмотр гинеколога

Мазок на онкоцитологию (ПАП-тест) с 18 до 65 лет

Маммография (раз в два года для женщин старше 40 лет)

Для мужчин:

Осмотр уролога (при наличии жалоб или по назначению врача)

PSA (анализ на простат-специфический антиген) для мужчин старше 50 лет

Каких врачей надо пройти при диспансеризации? Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Дополнительные исследования:

Анализ на скрытую кровь (для граждан старше 40 лет)

Измерение внутриглазного давления (для граждан старше 60 лет)

Спирометрия (для курящих или страдающих хроническими болезнями лёгких)

Определение сердечно-сосудистого риска

Врачи, которые проводят диспансеризацию:

Терапевт (общий врач)

Врач-специалист (кардиолог, эндокринолог, невролог — при наличии показаний)

Офтальмолог (по назначению)

Гинеколог или уролог

Когда проводится диспансеризация

Диспансеризация в 2025 году проводится в течение всего календарного года. Проходить обследование можно с января по декабрь — как в рабочие дни, так и по субботам (в некоторых поликлиниках есть «диспансеризационные субботы»).

Гражданам старше 40 лет разрешено проходить диспансеризацию ежегодно, вне зависимости от года рождения. Для остальных — раз в три года, в «свой» год по календарю Минздрава.

Где проходит диспансеризация

Диспансеризация в поликлинике 2025 проводится по месту жительства или прикрепления по ОМС.

Ближайшая городская или районная поликлиника

Медицинские центры, работающие по госзаказу

Передвижные медицинские комплексы (мобильные ФАПы для жителей отдалённых территорий)

В некоторых случаях — ведомственные медучреждения (для работников МВД, РЖД и других служб)

Все услуги предоставляются бесплатно по полису ОМС.

Как записаться и пройти диспансеризацию

Записаться на диспансеризацию в 2025 году можно несколькими способами:

Через регистратуру поликлиники (лично или по телефону)

Через портал «Госуслуги» (раздел «Моё здоровье» → «Диспансеризация»)

Через приложение «Госуслуги. Здоровье»

Через терминал в поликлинике

По приглашению: в ряде регионов система оповещает граждан по SMS, в личном кабинете или по почте

После записи назначается дата и время, выдаётся маршрутный лист, где указаны необходимые кабинеты, анализы и врачи.

Как записаться на диспансеризацию в 2025 году — новые правила. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Необходимые документы

Для прохождения диспансеризации понадобятся:

Паспорт РФ

Полис ОМС

СНИЛС (при наличии)

Маршрутный лист (выдают на приёме)

Если гражданин прикреплён к поликлинике, дополнительных справок не требуется.

Обязательная диспансеризация

Обязательная медицинская диспансеризация — это профилактическое обследование, которое должен проходить каждый гражданин в определённом возрасте при трудоустройстве на некоторые предприятия, в образовательные учреждения, для получения водительских прав, при поступлении в военные вузы и на службу.

В 2025 году обязательная диспансеризация касается:

Граждан старше 40 лет — ежегодно

Сотрудников отдельных профессий: медиков, педагогов, работников пищевой промышленности, транспорта, сферы услуг

Лиц, поступающих на военную службу, при оформлении опеки/попечительства, при получении оружия

Обязательная диспансеризация также проводится по указанию органов соцзащиты или работодателя.

Вопрос – ответ

Зачем проходить диспансеризацию

Регулярная диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии, снизить риск развития хронических болезней, продлить активное долголетие и сохранить здоровье.

Работники каких сфер обязательно проходят диспансеризацию? Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Чем профилактический медосмотр отличается от диспансеризации

Профилактический медосмотр — более короткая и простая процедура, включает только базовые анализы и осмотр терапевта. Диспансеризация населения — расширенный комплекс обследований, включает консультации узких специалистов и дополнительные исследования.

Как часто проводится диспансеризация

Граждане 18–39 лет — раз в три года (возраст должен делиться на три)

Граждане старше 40 лет — ежегодно

Для отдельных категорий (работники определённых профессий, лица с хроническими заболеваниями) — по медицинским показаниям

Какой документ подтверждает прохождение диспансеризации

После завершения диспансеризации выдаётся справка (форма 131/у-2021), маршрутный лист с отметками врачей и результатами анализов. Информация о прохождении вносится в электронную медкарту.

Можно ли отказаться от диспансеризации

Да, диспансеризация — добровольная процедура, за исключением случаев, когда она требуется по закону (например, при устройстве на определённую должность). Отказ оформляется письменно.

Какие ещё есть виды диспансеризации

Диспансеризация детей и подростков (проводится отдельно)

Диспансеризация ветеранов, участников СВО, инвалидов

Диспансеризация после перенесённых тяжёлых заболеваний

Специальные осмотры для отдельных профессий

Прохождение диспансеризации во время работы

Работодатель обязан предоставить сотруднику право пройти диспансеризацию с сохранением среднего заработка (один рабочий день раз в три года, два дня — для предпенсионеров и пенсионеров). Необходима предварительная договорённость с работодателем.

Диспансеризация для тех, кто переболел коронавирусом

После CoViD-19 рекомендуется пройти диспансеризацию вне зависимости от года рождения. В программу добавлены обследования лёгких (КТ/рентген), функции дыхания, анализы на свёртываемость крови, консультации кардиолога и невролога.

Авторы Кирилл Золотарев