Государство и бизнес наращивают сотрудничество в сфере профессионального образования

Проект стал ответом на послание президента России Владимира Путина об исключительной важности наращивания кадрового потенциала, от которого зависит место России на мировой арене, её экономический и технологический суверенитет.

В 2022 году начали создаваться кластеры, представляющие собой образовательно-производственные центры, где колледжи и техникумы тесно взаимодействуют с предприятиями реального сектора экономики. Первые студенты могли выбрать специальности из списка длиной более двух десятков наименований.

В Свердловской области четыре колледжа — в Каменске-Уральском, Североуральске и Краснотурьинске — сформировали один из первых металлургических кластеров, обучающий целому спектру профессий: от добычи полезных ископаемых до производства глинозёма.

В первый год в кластере открылось 12 новых лабораторий по направлениям: металлургия цветных металлов, физическая химия, материаловедение, охрана труда, аппаратные химические технологии, электромонтаж, ремонт горного оборудования, сварочные технологии, аналитика по производству металлургического сырья.

— В 2022 году мы получили серьёзную финансовую поддержку от бизнеса — 106 миллионов рублей. Все наши преподаватели прошли стажировку на глинозёмных и алюминиевых заводах, где изучили необходимые современные технологии и методики, — рассказывает директор Краснотурьинского политехникума Надежда Ветчинникова.

В России заработали кластеры, в которых ведётся подготовка специалистов для предприятий цветной металлургии. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

Со временем образовательный процесс политехникумов заметно трансформировался. Практико-ориентированное обучение стало ключевым направлением изменений — в образовательный процесс интегрировали современные цифровые технологии: тренажёры и симуляторы.

— В Североуральском политехникуме в этом году первый выпуск: 5 групп, 107 человек, 39 из них уже имеют целевые договоры с крупнейшим работодателем. За три года мы модернизировали мастерские, обновили образовательные программы, внедрили программу раннего трудоустройства, оплачиваемые производственные практики, — делится директор Североуральского политехникума Юлия Минзарипова.

Через год с начала проекта — в сентябре 2023-го — в Братском индустриально-металлургическом техникуме и Тайшетском промышленно-технологическом техникуме за парты сели 250 студентов. Здесь заработал первый в Иркутской области образовательно-производственный кластер «Металлургия», в рамках которого созданы новые лаборатории и мастерские. Летом 2025 года 231 выпускника уже ждут на Богословском, Уральском и Братском алюминиевых заводах, а также на Североуральском бокситовом руднике.

— За последние три года мы инвестировали в подготовку учащихся колледжей свыше 400 млн рублей. В Свердловской области по программе мы создали с участием четырёх колледжей один из первых металлургических образовательных кластеров. В последний набор все бюджетные места оказались заняты, а 2/3 студентов по собственной инициативе заключили с нашими предприятиями целевые договоры, — рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа и «Эн+» Наталья Альбрехт.

Марина Стеценко, выпускница Краснотурьинского политехникума, — аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов. Сразу после получения диплома пришла на работу в цех фильтрации и прокаливания аппаратчицей.

Выпускники образовательных учреждений обеспечиваются рабочими местами. Марина Стеценко — одна из таких выпускниц. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

Алексей Карпов окончил программу по специальности «сварщик» в Североуральском политехникуме. Современные лаборатории и мастерские позволили молодому парню из глубинки стать участником всероссийских отборочных чемпионатов.

— Предприятия-партнёры сразу предлагали стажировки, а некоторые ребята получили предложения о работе ещё до выпуска. Самые активные студенты могли претендовать на дополнительные именные стипендии целевикам и победителям стипендиальной программы. Я уже подписал трудовой договор и продолжу учиться — планирую совмещать работу с заочным обучением в вузе, — говорит Карпов.



В рамках обучения особый упор делается на практику. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

— Всего по программе мы создали три металлургических кластера — в Свердловской и Иркутской областях, в Красноярском крае. В этом году совместно с Правительством Хакасии запускаем четвёртый — на базе учебных заведений республики. Компания «Эн+» реализует четыре проекта в других отраслях экономики: кластер «Информационные технологии» создан в Краснодарском крае, кластер ТЭК и кластер «Туризм и сфера услуг» — в Иркутской области, а «Горнодобывающая отрасль» — в Тыве. Кластер ТЭК охватывает семь направлений подготовки сразу для восьми бизнесов компании, — продолжает Наталья Альбрехт.

В целом работающая программа дала хороший результат. На высокие показатели обратили внимание в правительстве. А буквально на днях, 23 июля 2025 года, президент России Владимир Путин подписал закон о новой форме образовательной деятельности — профессионалитете. Согласно документу в целях кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы колледжи и техникумы могут применять форму организации образовательной деятельности, предусматривающую участие работодателей в управлении учебными заведениями и организации обучения, включая практическую подготовку.

В образовательных учреждениях будут созданы управляющие советы, в чьи полномочия включены рассмотрение и согласование образовательных программ, программ развития учебного заведения, а также других вопросов совершенствования учебной, воспитательной и управленческой деятельности.