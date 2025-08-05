Воруют молодильные яблоки! Звёзды 50+, которые выглядят на 30 Спорт, правильное питание или генетика: что же стоит за вечной молодостью Леры Кудрявцевой, Екатерины Андреевой и других российских звёзд? Подробнее — в материале Life.ru. 4 августа, 21:35 Лера Кудрявцева, Екатерина Андреева — кто из звёзд выглядит на 20 лет моложе. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Софья Сандурская, Александр Рюмин

Некоторые российские звёзды обладают удивительной способностью выглядеть значительно моложе своих лет, вызывая восхищение и удивление поклонников и экспертов. И это не всегда связано только с генетикой, а скорее даже, с их образом жизни. Расскажем о вечно молодых красотках, которые доказывают, что возраст — это всего лишь цифра.

64 года? Не верю! Секрет Андреевой

Екатерина Андреева уже много лет является главным лицом программы «Время» на Первом канале. И кажется, что телеведущая вообще не меняется. А ведь ей уже 64 года. Правда, некоторые источники указывают возраст 59 лет. В любом случае Андреевой не дашь больше 40.

Журналистка тщательно следит за своим здоровьем. Она много занимается спортом: йогой, пилатесом и китайской гимнастикой. Также правильно питается и, главное, старается избегать негативных мыслей.

«Я каждое утро занимаюсь либо йогой, либо тайцзицюань, либо хожу в спортзал. У меня боевой вид тайцзицюань, но с элементами дыхательной гимнастики. Я рано ложусь спать. Редкий случай, чтобы я бодрствовала после 12 часов ночи. Обычно я дома около половины одиннадцатого вечера. И мы втроём — я, муж и дочь — занимаемся тайцзицюань или йогой. И уже только после этого ложимся спать. А в шесть-восемь утра просыпаемся», — рассказывала Андреева в интервью журналу «7 Дней».

Екатерине Андреевой не дать больше 40 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ekaterinaandreeva_official

47 лет и четверо детей: как Климова остаётся молодой

Звезда российского кино Екатерина Климова много лет радует поклонников своей игрой и невероятной красотой. Многие даже не верят, что актрисе 47 лет. У неё нет морщинок, а тело спортивное и подтянутое. А она, на минуточку, мама четверых детей.

«Прежде всего надо заниматься своим здоровьем. Потому что красота в первую очередь идёт изнутри. И дело даже не в том, съедим мы или нет что-то лишнее, а в том, что исходит от нас. Никакая улыбка не может испортить лицо мимическими морщинами. А вот постоянное уныние, печаль, злость, зависть очень ярко отражаются на внешности. Что касается, собственно, ухода за собой — процедур для лица и тела, спортивных занятий, — то тут секрет прежде всего в их регулярности», — говорила Климова в интервью журналу «7 Дней».

Екатерина мечтает завести собственный канал о красоте и здоровье, чтобы делиться своими секретами со всеми.

Екатерина Климова сохраняет прекрасную фигуру, хотя у неё четверо детей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klimova_ekaterina

Курит, ест торт, но выглядит на 35. Кудрявцева, как?

Лера Кудрявцева уже несколько десятилетий работает на телевидении и, кажется, меняет только причёски. В свои 54 года звезда выглядит на 35. Даже рядом со своим 37-летним мужем — хоккеистом Игорем Макаровым — Лера смотрится как ровесница.

Интересно то, что телеведущая не ведёт здоровый образ жизни. Она любит вкусно поесть и много лет курит. Правда, алкоголь вообще не употребляет и обожает ходить на массаж.

«Абсолютно честно говорю: ем я очень много! И вообще, могу встать среди ночи, съесть кусок торта и не прибавить ни грамма. Это, наверное, конституция, гены и хороший метаболизм. А состояние упругости отчего... Ну не знаю, никакими обёртываниями, инъекциями и пластикой я не занимаюсь! Единственное: безумно люблю всяческие массажи, самые разнообразные. Наверное, это помогает хорошей физической форме», — признаётся сама Кудрявцева.

Теледива Лера Кудрявцева выглядит моложе своих лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

57 лет без морщин: жёсткие правила Валерии

Певица Валерия в этом году отметила своё 57-летие. И в это сложно поверить. Заслуженная артистка России выглядит намного моложе своих законных лет. Всё дело в том, что Валерия регулярно занимается спортом. Она следит за питанием: практически не употребляет сладкое, жирное и мучное. Соблюдает певица и водный баланс, который помогает в борьбе с морщинами.

«Я каждый день занимаюсь спортом, жёстко слежу за питанием, я очень организованный человек, я пытаюсь везде и всё успевать, идти в ногу со временем», — приводит слова Валерии «Новое радио».

Кстати, муж звезды, продюсер Иосиф Пригожин, теперь тоже заядлый зожник и занимается спортом вместе с супругой.

Певица Валерия сохраняет девичью фигуру и моложавость. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya

56 лет и тонус: массажный секрет Бондарчук

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук вот уже много лет остаётся стройной, энергичной и молодой. В свои 56 лет она активно ухаживает за собой, регулярно посещая косметолога. Конечно, не обходится жизнь Светланы и без спорта. Модель практикует пилатес и йогу. Чтобы чаще заниматься физической нагрузкой, Бондарчук даже открыла рядом со своим домом собственную пилатес-студию.

«Я люблю разные техники массажа лица и не придерживаюсь мнения, что кожу нельзя растягивать, иначе она обвиснет. Наоборот, правильные манипуляции помогают держать её в тонусе. Я готова доказывать это своим примером», — раскрыла Бондарчук секрет молодости в своём телеграм-канале.

При этом строгих диет телеведущая не придерживается и признаётся, что любит выпить бокальчик игристого или вина.

Светлана Бондарчук — одна из звёзд, кто выглядит моложе своих лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a030aa

71 год без морщин: утренний ритуал Успенской

Певица Любовь Успенская в свой 71 год выглядит молодой и бодрой женщиной. На её лице нет ни одной морщинки. Над этим очень постарались пластические хирурги, чего звезда шансона никогда не скрывала. Чтобы оставаться в форме, Успенская активно занимается спортом, правильно питается и регулярно проходит медицинское обследование.

«Я живу по минутам. Встаю в семь утра, до одиннадцати я делаю йогу, медитацию. Я посвящаю этому четыре часа», — уверяла Успенская в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Певица также стильно одевается, подчёркивая свою фигуру, и делает яркий макияж.

Любовь Успенская старается поддерживать форму в 71 год. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official

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Авторы Кира Громова