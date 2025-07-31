Бывшая любовница обвинила родственника Шакро Молодого в угрозах и избиениях
Mash: Полиция проверяет родственника Шакро Молодого по заявлению о насилии
Бадри Озманов. Обложка © Telegram / Mash
Полиция проводит проверку в отношении Бадри Озманова — родственника известного вора в законе Шакро Молодого (Захарий Калашов). Поводом стало заявление его бывшей возлюбленной, которая утверждает, что Бадри долгие годы издевался и угрожал ей. Об этом сообщает Mash.
Отношения пары начались в 2017 году, когда девушка временно работала ассистенткой Озманова. После перерыва они возобновили общение в 2018 году через сайт знакомств. Роман продолжался до 2022 года, пока мужчина не стал её избивать.
В 2024 году Озманов неожиданно возобновил контакт с девушкой через общего знакомого. Тогда же выяснилось, что он женат, воспитывает троих детей и содержит другую женщину. Девушка высказала своё возмущение по этому поводу, и в её адрес началась настоящая травля с угрозами. Однако после того, как она подала заявления в прокуратуру и полицию, с ней связался знакомый Бадри и предложил деньги, пишет телеграм-канал.
Бадри Озманов, сын Захара Озманова, является успешным бизнесменом — ему принадлежит ТЦ «Крылатский» в Москве. Пострадавшая — основательница модного бренда, ранее работавшая в PR, а также со звёздами российской эстрады.
Напомним, Захар Калашов, известный как Шакро Молодой, с начала 1990-х годов являлся одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России. Отбыв около шести лет из назначенного ему срока в девять лет и 10 месяцев, в марте 2024 года он был освобождён из краснодарской колонии строгого режима. По первоначальным сообщениям, Шакро Молодой тайно покинул исправительную колонию в кузове «газели», сопровождаемой чёрным кроссовером. Однако позднее адвокат заявил, что освобождение произошло не по условно-досрочному освобождению, а по состоянию здоровья, и Калашов был сразу госпитализирован в краснодарскую больницу.