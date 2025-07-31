Бывшая любовница обвинила родственника Шакро Молодого в угрозах и избиениях

Полиция проводит проверку в отношении Бадри Озманова — родственника известного вора в законе Шакро Молодого (Захарий Калашов). Поводом стало заявление его бывшей возлюбленной, которая утверждает, что Бадри долгие годы издевался и угрожал ей. Об этом сообщает Mash.

Отношения пары начались в 2017 году, когда девушка временно работала ассистенткой Озманова. После перерыва они возобновили общение в 2018 году через сайт знакомств. Роман продолжался до 2022 года, пока мужчина не стал её избивать.

В 2024 году Озманов неожиданно возобновил контакт с девушкой через общего знакомого. Тогда же выяснилось, что он женат, воспитывает троих детей и содержит другую женщину. Девушка высказала своё возмущение по этому поводу, и в её адрес началась настоящая травля с угрозами. Однако после того, как она подала заявления в прокуратуру и полицию, с ней связался знакомый Бадри и предложил деньги, пишет телеграм-канал.