Площади у станций Московского метро превратили в цветущий сад

В последние годы Москва активно развивает городское озеленение, столица превращается в настоящий цветущий сад. Особое внимание уделяется оформлению входных групп станций метро, где появляются не просто клумбы, а настоящие ландшафтные композиции, радующие глаз и создающие особую атмосферу. Зелень делает воздух чище, а клумбы с розами и гортензиями превращаются в фотозоны. Благодаря этому гости столицы с удовольствием делают кадры во время прогулок по столице.

Так, возле станции «Парк культуры» высадили кусты и деревья, расположенные полукругом. Растения разместили в деревянные подставки разной высоты, что придало пространству объём. Несмотря на близость дороги, здесь можно отдохнуть на скамейках под зонтиками, окружённых живыми насаждениями.

Около «Краснопресненской» разбили круглый сад с клёнами, гортензиями, розами и другими растениями в бордово-красных тонах, перекликающихся с цветом павильона. В центре установили скамью, а пол украсили зеркальной мозаикой, создающей эффект водной глади. Это место идеально подходит для спокойного отдыха.

Рядом с Московским зоопарком вновь появилась зелёная стена, покрывающая фасад здания. Как отмечают специалисты, вертикальное озеленение полюбилось горожанам, поэтому его решили повторить. Панно площадью 500 квадратных метров собрано из барвинка, традесканций и других растений, что придаёт композиции глубину и выразительность.

Предприниматели вместе с городскими властями продолжают украшать улицы в рамках фестиваля «Сады и цветы» и проекта «Лето в Москве». Эти инициативы делают город не только красивее, но и комфортнее для жителей и гостей столицы. Зелёные уголки привлекают внимание, улучшают экологию и становятся популярными местами для отдыха и фотографий.