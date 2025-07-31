Мегамолния длиной от Москвы до Саратова стала самой большой в мире
ВМО зарегистрировала самую длинную молнию от Техаса до Канзаса в 829 километров
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В мире зарегистрировали самую крупную молнию длиной 829 километра, которая стала новым мировым рекордом. Данные появились на сайте всемирной метеорологической организации (ВМО). Вспышка произошла 22 октября 2017 года над территорией, простирающейся от Восточного Техаса до окрестностей Канзас-Сити.
«Новый рекорд — 829 км (515 миль) — имеет погрешность плюс-минус 8 км. Он на 61 км превышает предыдущий рекорд, установленный 29 апреля 2020 года, когда молния протянулась на 768 км плюс-минус 8 км над южными штатами США», — сказано в сообщении.
Изначально молнию не заметили, и обнаружили только при повторном анализе спутниковых снимков. ВМО сравнила длину этой молнии с расстоянием между Венецией и Парижем, что примерно соответствует расстоянию от Москвы до Саратова. В ВМО объяснили возникновение такой масштабной молнии особыми грозовыми фронтами, известными как мезомасштабные конвективные системы, которые характерны для Великих равнин Северной Америки.
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