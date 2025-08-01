Восточный экономический форум: 10 лет роста, инвестиций и новых горизонтов

География и масштабы: как рос ВЭФ

Первый форум прошёл во Владивостоке в 2015 году и собрал более 2500 участников из 32 стран. Уже к 2024 году ВЭФ стал точкой притяжения более 7100 участников из 75 государств. За 10 лет его гостями стали лидеры Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Монголии и других стран.

Общее число подписанных соглашений за это время превысило 2,6 тысячи, а их совокупная стоимость превысила 33 триллиона рублей. Ключевые темы — энергетика, инфраструктура, логистика, технологии, туризм и устойчивое развитие.

Главные вехи: от первого форума до инвестиционного рекорда

2015 : старт ВЭФ — 80 соглашений на 1,3 трлн руб.

: старт ВЭФ — 80 соглашений на 1,3 трлн руб. 2016 : участие лидеров Японии и Кореи, 214 соглашений на 1,85 трлн руб.

: участие лидеров Японии и Кореи, 214 соглашений на 1,85 трлн руб. 2017–2019 : рост числа участников, участие Си Цзиньпина, Моди, Абэ и других лидеров. Подписано до 270 соглашений ежегодно, сумма — до 3,4 трлн руб.

: рост числа участников, участие Си Цзиньпина, Моди, Абэ и других лидеров. Подписано до 270 соглашений ежегодно, сумма — до 3,4 трлн руб. 2021–2024: восстановление после пандемии, рост участия стран Юго-Восточной Азии и БРИКС. В 2024 году — рекордные 5,569 трлн рублей инвестконтрактов.

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Дальний Восток: от форпоста к инвестиционной площадке

Развитие региона стало центральной темой ВЭФ с самого начала. За 10 лет в экономику Дальнего Востока привлечено 20 трлн рублей инвестиций, в том числе 5,1 трлн — в проекты с господдержкой. Благодаря механизмам ТОР, СПВ и льготным программам:

Введено 939 предприятий ;

; Создано 165,5 тыс. рабочих мест ;

; Рост промышленности — на 30% , добычи полезных ископаемых — на 33% , строительства — на 107% ;

, добычи полезных ископаемых — , строительства — ; Потребление электроэнергии увеличилось на 28%.

Ключевые проекты: Баимский ГОК, Амурский ГПЗ и ГХК, Малмыжский ГОК, судостроительный комплекс «Звезда».

Новое качество жизни на Дальнем Востоке

С 2015 года ввод жилья вырос на 46% ;

; Программа «Дальневосточная ипотека» (ставка — 2%) позволила 143 тыс. семей приобрести или построить жильё;

приобрести или построить жильё; Отток населения с 2013 по 2023 год сократился в 3 раза , а в 2024 году зафиксирован приток 24 тыс. человек — исторический рекорд;

, а в 2024 году зафиксирован — исторический рекорд; В 2024 году вузы ДФО приняли на 50% больше иностранных студентов, 82% выпускников остаются в регионе.

Пространственное развитие и инфраструктура

На Дальнем Востоке строится новое поколение городов. Реализуются мастер-планы 25 городов, в рамках которых запланированы 875 проектов с инвестициями 4,4 трлн рублей.

Идёт модернизация аэропортов: открыты терминалы в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Магадане, Улан-Удэ. Реализуется первый в мире трансграничный канатный путь (Россия — Китай).

На границе с Китаем запущены два новых моста — автомобильный (Благовещенск — Хэйхэ) и железнодорожный (Нижнеленинское — Тунцзян). В 2024 году по ним перевезено 6,2 млн тонн грузов.

Северный морской путь: грузооборот с 2014 года вырос в 9 раз — с 4 до 38 млн тонн.

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Демография и социальная политика

Дальний Восток — лидер по поддержке многодетных семей:

Приморский край. Владивосток. Девушка во время празднования Дня России. Фото © Юрий Смитюк/ТАСС

Региональные выплаты до 2 млн руб. за третьего ребёнка (Сахалин);

за третьего ребёнка (Сахалин); Программа «Миллион при рождении» с 2023 года уже охватила 3800 семей ;

; Коэффициент рождаемости в ДФО выше среднероссийского на 11%.

Программа «Гектар» — около 148 тыс. участников, 740 объектов социнфраструктуры построено с 2018 года.

ВЭФ — точка роста международной повестки

Форум стал ключевым элементом российской дипломатии в Азии. Участие международных лидеров — от Китая и Индии до Мьянмы и Вьетнама — подтверждает важность Форума как канала коммуникации и сотрудничества в условиях изменяющегося мирового порядка.

Итог

Десять лет Восточного экономического форума — это десятилетие глубокой трансформации Дальнего Востока. Из удалённого региона он превратился в зону опережающего развития, открытую для инвестиций, новых технологий и международного партнёрства. ВЭФ стал не просто витриной возможностей, но реальным инструментом формирования будущего всего макрорегиона.