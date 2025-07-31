В Манеже покажут выставку о 90-летней истории Московского метро

В столице в августе состоится выставка «Та самая Москва», посвящённая 90-летию столичного метрополитена. Мероприятие организовано в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» и пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж».

В Москве по поручению Сергея Собянина продолжают уделять особое внимание развитию транспортной инфраструктуры города. За последние годы было построено и модернизировано более 255 километров линий метро, открыто 123 станции и 13 электродепо. Благодаря этому доля современного подвижного состава увеличилась с 13% до 77%. Столичное метро остаётся одним из самых удобных и безопасных в мире, а его развитие продолжается в соответствии с планами города.

Объектами культурного наследия являются несколько станций столичного метро. Мосгорнаследие реставрирует их фасады, входные группы и вестибюли. Это всегда сложный процесс, требующий и непростых технических условий, и бережного отношения к великолепию самых старых станций метро Москвы. Обеспечить качественные работы без долгосрочного закрытия станции — сложнейшая задача, однако специалистам удаётся её решать.

Сотрудники проводят регулярные обследования станций, фиксируя состояние мозаик, барельефов, витражей и других элементов декора. Для реставрации используются традиционные материалы и техники, чтобы не нарушить аутентичность. Кроме того, Мосгорнаследие контролирует ремонтные работы, чтобы современные инженерные решения не искажали исторический замысел архитекторов. Благодаря этому пассажиры и сегодня могут любоваться великолепием сталинского ампира и советского модернизма, сохраняемого для будущих поколений.

На выставке, которая состоится в Манеже, гости смогут проследить эволюцию метрополитена — от первых станций 1935 года до цифровых решений будущего. Экспозиция включает три ключевых направления: транспорт, градостроительство и промышленность. Посетителям покажут архивные материалы, макеты станций и интерактивные инсталляции, демонстрирующие этапы строительства и технологические инновации.

Один из центральных объектов выставки — арт-инсталляция «Семь лопат», символизирующая начало строительства метро. Также гости увидят реконструкцию станции «Сокольники» и смогут ознакомиться с редкими экспонатами из музея метрополитена. Будет представлена и интерактивная зона, где можно поуправлять тоннелепроходческим щитом или испытать современные сервисы, используемые в метро.

В разделе, посвящённом будущему, покажут концепции цифровых станций, виртуальные интерфейсы и модели поездов нового поколения. Кроме того, посетители смогут сравнить московское метро с системами других мегаполисов мира. Выставка также познакомит гостей с продукцией столичных предприятий, работающих для метрополитена.