Цифровые развлечения, экскурсии и квесты: Как отметят день рождения ВДНХ в павильоне «Умный город»

2 августа ВДНХ отметит свой 86-й день рождения. В честь этого события павильон «Умный город» подготовил специальную программу, которая будет проходить 2, 3 и 5 августа. Посетители смогут окунуться в мир современных технологий, исследовать цифровую копию выставки, а также поучаствовать в квестах и викторинах.

Как сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы, программа праздника рассчитана на гостей всех возрастов. В рамках мероприятий можно будет изучить 3D-модель ВДНХ, узнать больше о её истории и познакомиться с технологичными проектами столицы. Также гостей ждут цифровые и традиционные развлечения, а за участие в активностях можно получить памятные сувениры.

В эти дни посетители «Умного города» смогут свободно, без предварительной записи, прогуляться по метавселенной ВДНХ и осмотреть оцифрованные экспозиции. Для этого в павильоне будут доступны компьютеры. Например, можно совершить виртуальный тур по павильонам выставки-форума «Россия», которая проходила с ноября 2023 по июль 2024 года. В цифровых залах представлены интерактивные экспонаты и видеоматериалы, а для более глубокого погружения рекомендуется воспользоваться аудиогидами, доступными в большинстве помещений.

Ещё одним развлечением станет создание виртуального салюта. Для этого нужно зайти на страницу проекта «Салют Победы», разработанного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пользователи смогут выбрать персонажа и запустить салют над Центральной аллеей ВДНХ, а затем поделиться записью с друзьями. Весь процесс займёт не более 15 минут и не потребует регистрации.

Метавселенная ВДНХ создана на основе 3D-модели из «Цифрового двойника Москвы», дополненной детализированными элементами архитектуры и интерьеров. Здесь можно прогуляться по Главной аллее, встретиться у фонтана «Дружба народов» или зайти в оцифрованные павильоны, такие как «Космос» и «Центральный», чтобы изучить их экспозиции. Всего в цифровой копии воссоздано 114 объектов и 566 экспонатов, каждый из которых можно рассмотреть в деталях.

Кроме того, гости смогут узнать больше о подвиге народа в годы войны благодаря проекту «Хроники Победы». В цифровом зелёном театре метавселенной будут показаны архивные кадры, а также можно будет спеть военные песни у виртуального костра.

В течение праздничных дней будут проводиться бесплатные экскурсии по экспозиции «Умного города», где расскажут о технологиях Москвы. Также посетителям предложат прокатиться на виртуальном велосипеде по ВДНХ или другим знаковым местам столицы в кабинке канатной дороги.

Для любителей интеллектуальных развлечений пройдёт онлайн-викторина о метавселенной. Участники, правильно ответившие на половину вопросов, получат подарки. Детей ждут цифровые версии классических игр, таких как ребусы и пятнашки. Те, кто предпочитает традиционные развлечения, смогут раскрашивать изображения павильонов, искать спрятанные слова или пробовать выбраться из металабиринта.