28 строп, Дядя Вася и мабута: кто из звёзд имеет дембельский альбом ВДВ? 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Служба в крылатой пехоте стала настоящей школой жизни для многих, кто через неё прошёл, включая российских артистов и политиков. Кто из знаменитостей служил в десанте — в материале Life.ru. 1 августа, 22:01 Сергей Яровой, Фёдор Добронравов, Максим Дрозд — кто из знаменитостей служил в ВДВ? Коллаж © Life.ru. Обложка © VK / Группа «ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ», Рождённый в СССР, Максим Дрозд, © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Бывших десантников не бывает. Каждый из них знает, что он служил в «Войсках Дяди Васи», его жизнь висела на 28 стропах, а кто не прыгал с парашютом, того называют мабута.

«Сваты» по-десантному: как служба в ВДВ сделала Добронравова народным любимцем

Народный артист РФ Фёдор Добронравов служил с 1979-го по 1981 год в 1180‑м артиллерийском полку 104‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая дислоцировалась в Азербайджане, на должности командира орудия Д‑30. За это время дослужился до звания сержанта.

Служба в десанте нашла отражение в актёрской карьере Добронравова. Так, его герой в сериале «Сваты» Иван Будько, как и сам актёр, проходил службу в ВДВ.

Фёдор Добронравов прошел службу в ВДВ. Фото © VK / Фан-клуб сериала "СВАТЫ"

От разведроты до съёмочной площадки: как Ян Цапник сменил тельняшку на грим

Звезда «Убойной силы», «Бригады», «Ворониных» и других сериалов и фильмов Ян Цапник также посвятил часть своей жизни Воздушно-десантным войскам.

Он проходил службу в разведывательно-десантной роте отдельного разведывательного батальона ГСВГ (Группа советских войск в Германии). Дослужился до старшего сержанта. После демобилизации он поступил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, куда в первый раз пришёл в голубом берете.

В 2012 году Цапник сыграл в сериале «Братство десанта».

Актёр Ян Цапник — десантник-разведчик. Фото © VK / Группа Советских Войск в Германии (1945-1994), © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Десантник, который пугал детей: как Иван Демидов из ВДВ попал на ТВ

Российский телеведущий, основатель телекомпании ВИD, той самой, чья эмблема на экранах пугала многих российских детей, Иван Демидов также является десантником.

Он проходил службу с 1981-го по 1983 год в войсках ВДВ на территории Литовской ССР, за два года дослужился до звания сержанта. Карьеру на телевидении начал уже после армии.

Не песнями едиными: как десантник Яровой создал легендарные «Голубые береты»

Службу в ВДВ основатель ансамбля «Голубые береты» Сергей Яровой начал в 1975 году, когда отправился на срочку в 9-ю Кировоградскую бригаду спецназа ГРУ (ВДВ). С 1977-го по 1981 год он учился на десантном факультете Новосибирского военно-политического училища. По окончании обучения был назначен замполитом роты 137‑го парашютно-десантного полка в Рязани.

В 1985–1987 гг. служил в Афганистане. Яровой был секретарем комсомольского комитета, принимал участие во всех основных операциях полка. За время военной карьеры он дослужился до звания гвардии полковника, был награждён двумя орденами Красной Звезды.

Служба в десантных войсках вдохновила Ярового на начало творческого пути. В рамках Ансамбля песни и пляски зародилась группа «Голубые береты», худруком которой с 1991 года является Сергей Яровой.

Основатель группы «Голубые береты» Сергей Яровой — гвардии полковник ВДВ. Фото © VK / Группа "ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ"

От казармы до Госдумы: как Сергей Миронов прошёл школу «Дяди Васи»

Свою жизнь с ВДВ связал и российский политик Сергей Миронов. В 1971 году 18-летний Миронов добровольно отправился служить в армию, несмотря на имеющуюся у него отсрочку в связи с обучением в техникуме. Так будущий политик оказался в десанте.

Сначала Миронов служил на территории Литвы, а затем в Азербайджанской ССР. За два года он дослужился до старшего сержанта.

Политик Сергей Миронов два года служил в ВДВ. Фото © mironov

Не киношный, а настоящий: почему Максим Дрозд так убедителен в ролях военных

Один из наиболее брутальных российских актёров Максим Дрозд обязан своим образом в том числе и армейскому прошлому. Он в 1980-х проходил срочную службу в разведывательной роте ВДВ. В своих интервью артист говорил, что армия дала уверенность, умение выдерживать нагрузку, навык выносливости.

За свою карьеру Дрозд неоднократно играл военных. Так, он снимался в лентах «Афганец», «По законам военного времени», «Заповедный спецназ», «А зори здесь тихие» и другие.

Актёр Максим Дрозд служил в разведроте ВДВ. Фото © VK / Максим Дрозд

Авторы Альмир Хабибуллин