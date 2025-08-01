В Самарской области чиновница провалилась под трибуну городской думы

В Самарской области перед заседанием думы Новокуйбышевска чиновница Наталья Шиганова провалилась ногой в дыру под трибуной. Об этом сообщил депутат Михаил Абдалкин. По его словам, на месте, где должен был стоять выступающий, оказался фанерный настил, скрывавший пустоту глубиной около двух метров.