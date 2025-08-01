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Регион
1 августа, 13:18

В Самарской области чиновница провалилась под трибуну городской думы

Обложка © «Кровавая барыня»

Обложка © «Кровавая барыня»

В Самарской области перед заседанием думы Новокуйбышевска чиновница Наталья Шиганова провалилась ногой в дыру под трибуной. Об этом сообщил депутат Михаил Абдалкин. По его словам, на месте, где должен был стоять выступающий, оказался фанерный настил, скрывавший пустоту глубиной около двух метров.

«Я оказался рядом и помог вытащить несчастную из портала в ад», — рассказал парламентарий Telegram-каналу «Кровавая барыня».

По данным журналистки Ксении Собчак, Шиганова получила травму колена и повредила одежду, однако осталась на заседании, где обсуждался бюджет города. В администрации пообещали устранить дефект в ближайшее время.

Ранее на Камчатке 56-летняя чиновница улетела на внедорожнике с пирса в воду.

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Алексей Берковиц
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