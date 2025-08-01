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Регион
1 августа, 14:38

Военный эксперт Александр Артамонов: Ядерная угроза — не фантастика, а план Пентагона

Обложка © «Дайте сказать»

Обложка © «Дайте сказать»

Военный эксперт и журналист Александр Артамонов — в новом выпуске «Дайте сказать» порассуждал о том, почему события на Украине — это не просто вооружённое столкновение, а прокси-война Запада против России. Кто на самом деле управляет США? Зачем Европе навязывают эскалацию? Почему НАТО использует украинцев как «солдат на убой»? И возможен ли на самом деле ядерный сценарий?

Прямой разговор без купюр — о тактике ВСУ, судьбе пленных, стратегии Пентагона и роли Трампа. Смотрите полное интервью по ссылке.

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Алексей Берковиц
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