Военный эксперт Александр Артамонов: Ядерная угроза — не фантастика, а план Пентагона

Военный эксперт и журналист Александр Артамонов — в новом выпуске «Дайте сказать» порассуждал о том, почему события на Украине — это не просто вооружённое столкновение, а прокси-война Запада против России. Кто на самом деле управляет США? Зачем Европе навязывают эскалацию? Почему НАТО использует украинцев как «солдат на убой»? И возможен ли на самом деле ядерный сценарий?