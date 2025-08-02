Tyga за $500 тысяч: Американский рэпер тайно зажёг на свадьбе сына российского миллиардера

Американский рэпер Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) стал хедлайнером одной из самых роскошных свадеб этого года — торжества сына миллиардера и основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. На праздник было потрачено свыше 100 миллионов рублей, сообщает Mash.

Шикарная свадьба сына Игоря Алтушкина в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, после концерта в Москве 31 мая артист получил предложение выступить на грандиозной свадьбе 1 августа. Tyga согласился только при условии гонорара в полмиллиона долларов — суммы, сопоставимой с ценой его стадионных шоу. К этому добавились ещё 250–300 тысяч долларов на перелёт, проживание и технические требования. Свои деньги рэпер получит в крипте, чтобы на таможне ни у кого не возникало вопросов

В числе приглашённых артистов значились также певец Xcho и другие исполнители. Среди гостей — известные лица российского шоу-бизнеса: Михаил Галустян, Александр Ревва с супругой и комик Роман Постовалов. Они вкусно поели и выпили шампанского с вином, стоимость которого начиналась от 10 тысяч за бутылку. Ресторан арендовали за 1,6 млн рублей, а ещё 75 млн ушло на гонорары и райдеры звёзд. Съёмка внутри была запрещена.

Сам Tyga прилетел в Екатеринбург из Испании вместе с командой и остановился в люксовых апартаментах самого престижного отеля города — Hyatt. По городу его возили на Mercedes G-Class.

Отведать свадебный тортик рэперу не удалось, поскольку после празднества он сразу улетел в Москву, где у него запланирован открытый концерт с гонораром примерно в два раза меньше — около 250 тысяч долларов.