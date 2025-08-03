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Регион
3 августа, 13:07

В США назвали причину «стойкого разочарования» из-за России

WP сочла стойким разочарованием неспособность санкций парализовать экономику РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LukeOnTheRoad

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LukeOnTheRoad

Устойчивый рост российской экономики, несмотря на введённые санкции, стал неприятным сюрпризом для западных стран, сообщает The Washington Post. Авторы статьи уверены, что экономика нашей страны продолжает демонстрировать положительную динамику, несмотря на ограничительные меры.

«Неспособность западных санкций парализовать экономику России стала одним из самых стойких разочарований», — говорится в материале.

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Напомним, что недавно Америка также приняла тот факт, что наша страна не обращает внимание на санкции и уже научилась жить с ними. При этом США продолжают всячески запугивать Россию, сообщая, что Штаты «меняют правила игры».

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Наталья Афонина
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