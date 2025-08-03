Устойчивый рост российской экономики, несмотря на введённые санкции, стал неприятным сюрпризом для западных стран, сообщает The Washington Post. Авторы статьи уверены, что экономика нашей страны продолжает демонстрировать положительную динамику, несмотря на ограничительные меры.

Напомним, что недавно Америка также приняла тот факт, что наша страна не обращает внимание на санкции и уже научилась жить с ними. При этом США продолжают всячески запугивать Россию, сообщая, что Штаты «меняют правила игры».