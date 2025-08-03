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3 августа, 14:03

Фицо: ЕК одобрила проект соглашения Словакии и США по атомной энергетике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Европейская комиссия (ЕК) одобрила проект соглашения между Словакией и США о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеообращении в соцсетях.

Он отметил, что подобные соглашения со странами, не входящими в ЕС, требуют оценки на уровне Евросоюза. США уже подписали документ, и Словакия планирует сделать то же самое. Новый атомный энергоблок будет находиться в полной государственной собственности.

«Это соглашение станет основой для подписания другого межправительственного соглашения о строительстве нового блока АЭС в Ясловске-Богунице, производство которого будет осуществлять американская компания Westinghouse», — заявил премьер-министр.

Фицо сообщил, что Словакия не будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ
Фицо сообщил, что Словакия не будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить импорт российского газа в страны ЕС к 2027 году, как заявил еврокомиссар по энергетике. Подчёркивается, что этот запрет останется в силе и после завершения конфликта на Украине.

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Наталья Афонина
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