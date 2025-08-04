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Регион
4 августа, 15:30

Милонов проследил связь между тонировкой стёкол в авто и ориентацией водителя

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Обложка © Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Обложка © Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов убеждён, что тонированные стёкла автомобиля указывают на якобы нетрадиционную сексуальную ориентацию* водителя. Таким мнением он поделился в беседе с «‎Осторожно Media».

По мнению парламентария, в наглухо затонированной машине можно заниматься только одним — «содомскими утехами», под которыми он подразумевает «блуд с однополным партнёром».

Милонов добавил, что готовит обращение в Госавтоинспекцию, чтобы не допустить падения россиян «в греховный омут».

Отметим, что сегодня в России тонировка не запрещена полностью, но жёстко регламентирована правилами технического регламента и ГОСТами. Так, запрещается тонировка лобового и передних боковых стёкол, если светопропускание стекла с плёнкой составляет менее 70%. Даже лёгкое затемнение поверх заводского стекла чаще всего нарушает эту норму. За нарушение положен штраф в 500 рублей, а в некоторых случаях инспектор может выдать предписание на устранение.

При этом задние боковые стёкла и заднее стекло тонировать разрешено — ограничений по светопропусканию для них нет, если у автомобиля есть правое зеркало заднего вида.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ

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Марина Фещенко
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