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Регион
5 августа, 09:27

Россия соберёт экспертов со всего мира для обсуждения сценариев будущего

Фото предоставлено организаторами симпозиума «Создавая будущее»

Фото предоставлено организаторами симпозиума «Создавая будущее»

7–8 октября в Москве пройдёт II Международный симпозиум «Создавая будущее». Более 7 000 экспертов из стран ШОС, БРИКС, АТР, Европы и США соберутся в центре «Россия», чтобы обсудить ключевые вызовы и возможности завтрашнего дня — от демографии и урбанизации до биотехнологий, ИИ и цифрового космоса.

Программа симпозиума охватит три направления: «Общество», «Технологии» и «Глобальное сотрудничество». Участники разработают позитивные сценарии будущего и обсудят, как их визуализировать и внедрять. Будет работать футуромедиалаборатория, открытая просветительская программа, а также платформа для молодых специалистов. Регистрация — на сайте future.russia.ru.

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Алексей Берковиц
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