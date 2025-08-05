Россия соберёт экспертов со всего мира для обсуждения сценариев будущего

7–8 октября в Москве пройдёт II Международный симпозиум «Создавая будущее». Более 7 000 экспертов из стран ШОС, БРИКС, АТР, Европы и США соберутся в центре «Россия», чтобы обсудить ключевые вызовы и возможности завтрашнего дня — от демографии и урбанизации до биотехнологий, ИИ и цифрового космоса.