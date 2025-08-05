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5 августа, 14:36

В рамках Национальной премии «Бренд года в России 2025» прошёл второй День открытых презентаций

Фото предоставлено организаторами Национальной премии «Бренд года в России»

Фото предоставлено организаторами Национальной премии «Бренд года в России»

5 августа состоялся очередной День открытых презентаций номинантов III Национальной премии «Бренд года в России 2025». Компании представили свои конкурсные заявки экспертному жюри, рассказав о характеристиках продукции, услугах и ключевых достижениях. Мероприятие прошло в онлайн-формате и было организовано Оргкомитетом премии.

В презентациях приняли участие представители как известных, так и развивающихся российских брендов. Участники рассказали о маркетинговых подходах, особенностях производства, составе продукции и коммуникационных стратегиях.

Среди спикеров — представители компаний из сферы электротехники, детского питания, дополнительного образования, косметики, товаров для активного отдыха и других отраслей.

Среди выступивших — представители брендов IEK, DOISSE, CHA U KAO, ELBRUS HOME, «Компьютерная академия ТОП», Wucht, ЗНАТЬ, Creative Kitchen, «ФрутоНяня» и «Шатура». Эксперты отметили высокий уровень подготовки заявок и разнообразие представленных проектов. По словам участников жюри, это свидетельствует о развитии отечественного брендинга и способности российского бизнеса адаптироваться к новым вызовам.

Ознакомиться с видеозаписями выступлений можно на сайте премии.

Заявочная кампания продолжается — приём заявок на участие в третьем этапе отбора открыт.

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Алексей Берковиц
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