Особняк на Рублёвке, студия у кладбища и замок-призрак: Как недвижимость стала кошмаром для Макаревича, Земфиры и Галкина Как выяснилось, у Андрея Макаревича* всё ещё остаётся недвижимость на родине — охраняемый коттедж в деревне Подушкино стоимостью 70 млн рублей. При этом Макаревич* не единственный такой иноагент, кто до сих пор владеет квартирами и домами в России. 6 августа, 14:24 Макаревич*, Земфира*, Галкин*: что они скрывают о своих российских активах? Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин, Наталья Шатохина, Артём Коротаев, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Дача за 70 млн: почему Макаревич* скрывает свой дом в Подушкине?

Telegram-канал SHOT нашёл тайную недвижимость Андрея Макаревича*. Певец купил её у актёра Леонида Ярмольника в 2008 году и с тех пор держал в секрете. Речь о даче площадью 300 квадратов с участком 15 соток в элитной барвихинской деревне Подушкино на Рублёвке. Стоимость такого актива — от 70 млн рублей.

Домовладение сбежавшего в Израиль предателя выглядит пыльным и заросшим. По словам соседей, они в последний раз видели Макаревича* шесть лет назад. Тем не менее за домом продолжают приглядывать охранники, а на территорию заезжают и забирают какой-то мусор уборщики. Такие услуги бесплатно не оказываются — то есть музыкант продолжает исправно платить за них.

Выходит, Макаревич* врал, когда утверждал, что у него ничего не осталось в России. Ранее он успел отписать сестре и сыну соответственно роскошный особняк в истринском Павлове и двушку в сталинке на Ленинском проспекте.

Секретная дача Макаревича* в Подушкине. Видео © Telegram / shot

Долги, столярный цех и 40 млн: что творится в московской студии Земфиры*?

Ставшая француженкой Земфира* не смогла запустить звукозаписывающую студию в Москве. Но недвижимость под это дело у неё всё ещё есть. Певица владеет нежилыми 134 квадратами в цоколе сталинки за Ваганьковским кладбищем. Раньше она там репетировала и тусовалась с друзьями. На вторичном рынке такое помещение стоит 30-40 млн рублей.

В итоге журналисты прознали о нём из-за накопившихся коммунальных долгов в 733 тысячи рублей. После возникшего скандала работники ЖЭКа разместили внутри столярный цех. Как там сейчас, неизвестно. Скорее всего, Земфира* будет бороться за актив. Долги за него она уже погасила.

А вот крупногабаритную двушку в сталинке на Фрунзенской набережной Земфира* заблаговременно обезопасила, переписав на подругу Ренату Литвинову (не признанную иноагентом).

Студия Земфиры*. Видео © Telegram / shot

Пустые залы и слухи: что на самом деле происходит в замке Галкина*?

Самый жирный кусок в России остался у Максима Галкина*. Без жильцов и покупателей простаивает его знаменитый мегазамок в посёлке Грязь. До десяти миллиардов рублей было вбухано в строительство и обустройство. Сейчас это чудо архитектуры не продать и за полмиллиарда. Столько якобы предлагал Стас Барецкий — оказалось, фейк. Скорее всего, желающих купить громаду просто нет.

Ходили и другие слухи. Дескать, Пугачёва с Галкиным* зарабатывают на экскурсиях по замку, а деньги жертвуют Украине. Но больше похожа на правду информация, что замок время от времени навещает внук Примадонны Никита Пресняков.

Ладно, роскошный замок. По последним данным, Максим Галкин* так и не продал трёшку в Новых Черёмушках, доставшуюся ему от отца. Её стоимость — около 45 млн рублей.

Максим Галкин* на фоне замка в посёлке Грязь. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Срочно снял с продажи: как Шац* пытался избавиться от квартиры за 100 млн

В декабре прошлого года риелторы искали покупателя на пятикомнатную квартиру в историческом модерновом особняке у Патриарших прудов на углу Спиридоновки. Ценник стоял на 100 млн рублей. Life.ru заметил, что точно такая же по характеристикам квартира есть у Михаила Шаца*. Скорее всего, он и выступал продавцом. Сразу после публикации статьи объявление о продаже исчезло со всех специализированных порталов.

А год назад Михаил Шац* смог не без трудностей продать свою питерскую квартиру возле Марсова поля. Ему пришлось на порядок снизить цену — с первоначальных 40 до 33 млн рублей.

Исторический особняк у Патриарших прудов. Фото © cian

* Включён Минюстом России в перечень иностранных агентов.

Как поступить с недвижимостью беглых звёзд в России? 0 Конфисковать в пользу государства Продать с аукциона, а деньги направить на благие цели Оставить как есть — пусть сами разбираются со своими проблемами Передать беженцам из Донбасса

Авторы Пётр Егоров