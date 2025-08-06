ПМЭФ-2026 пройдёт 3–6 июня, страной-гостем станет Саудовская Аравия
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Петербургский международный экономический форум в 2026 году состоится с 3 по 6 июня, сообщили в Фонде Росконгресс. Мероприятие вновь станет площадкой для обсуждения ключевых экономических и геополитических вызовов в условиях продолжающейся трансформации мировой экономики.
Организаторы отмечают, что темами форума станут технологические сдвиги, устойчивое развитие и новые подходы к финансированию. По традиции ПМЭФ объединит представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. Страной-гостем форума в 2026 году станет Саудовская Аравия — один из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — одно из крупнейших деловых событий в мире. Проводится ежегодно с 1997 года, а с 2006-го — под патронатом президента России.
Форум служит площадкой для конструктивного диалога, где обсуждаются актуальные экономические вызовы, предлагаются практические решения и запускаются масштабные международные проекты. ПМЭФ традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества со всего мира.
В 2024 году участие в Форуме приняли более 21 800 человек из 139 стран. Подписано свыше 1070 соглашений на общую сумму почти 6,5 трлн рублей. На отдельных сессиях обсуждались вопросы международной кооперации, развития МСП и лекарственной безопасности, а молодежный блок объединил более 4500 участников.