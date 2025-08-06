ПМЭФ-2026 пройдёт 3–6 июня, страной-гостем станет Саудовская Аравия

Петербургский международный экономический форум в 2026 году состоится с 3 по 6 июня, сообщили в Фонде Росконгресс. Мероприятие вновь станет площадкой для обсуждения ключевых экономических и геополитических вызовов в условиях продолжающейся трансформации мировой экономики.

Организаторы отмечают, что темами форума станут технологические сдвиги, устойчивое развитие и новые подходы к финансированию. По традиции ПМЭФ объединит представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. Страной-гостем форума в 2026 году станет Саудовская Аравия — один из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — одно из крупнейших деловых событий в мире. Проводится ежегодно с 1997 года, а с 2006-го — под патронатом президента России.

Форум служит площадкой для конструктивного диалога, где обсуждаются актуальные экономические вызовы, предлагаются практические решения и запускаются масштабные международные проекты. ПМЭФ традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества со всего мира.