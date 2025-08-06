Всё чаще москвичи выбирают отдых в глэмпингах С начала 2025 года интерес москвичей к комфортному загородному отдыху вырос вдвое, свидетельствует анализ обезличенного трафика на сайтах глэмпинг-комплексов. 6 августа, 13:32 Растёт интерес к глэмпинг-комплексам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BONDART PHOTOGRAPHY

Самая большая доля интереса к глэмпингам зафиксирована в июле — 21% от общего объёма трафика, затем следуют июнь (19%) и май (13%), сообщает МегаФон. Загородные глэмпинги Новой Москвы и Подмосковья чаще всего выбирают туристы из Санкт-Петербурга, Краснодара, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Твери.

С начала лета абоненты использовали более 80 Тб мобильного интернета в зонах отдыха столичного региона. Это стало возможным благодаря модернизации и строительству новых телеком-объектов. В 2025 году инженеры оператора обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом территории рядом с зонами отдыха в ТиНАО и Подмосковье.

По словам директора московского отделения компании Виктора Югая, в мегаполисах отдых — это редкая, а оттого и ценная часть жизни.

— Мы это учитываем, поэтому своевременно обновляем оборудование в туристических зонах по всему Московскому региону, чтобы отдых был максимально комфортным. В этом году мы провели работы на десятках объектов отдыха жителей Москвы и области, включая СНТ, — добавил Виктор Югай.

Авторы Валерия Мишина